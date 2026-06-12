VIDEO | Diego Gómez rompe en llanto al hablar del regreso de Paraguay a un Mundial después de 16 años

El futbolista paraguayo, Diego Gómez, de 23 años y jugador del Brighton inglés, no pudo contener las lágrimas al referirse a la clasificación de la Albirroja a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

“Estoy muy contento acá de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación… la verdad que no hay palabras, es lo que sentimos", expresó Gómez antes de interrumpir sus palabras por la emoción.

“Me conocen a mí que yo soy muy emocional y la verdad que trataré de dar el 100% para darle esa alegría a toda la gente", expresó tras reponerse cuando se le quebró la voz.

Gómez continuó "queremos dar el 100% para poder dar esa alegría a la gente.” “El profe quiere la mejor versión de nosotros, trataremos de hacer lo que nos pide en la cancha", resaltó.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, se acercó para abrazarlo mientras los asistentes respondían con aplausos. “Esto es lo que siente todo Paraguay”, afirmó el técnico sudamericano.

Gómez forma parte de la generación que devolvió a Paraguay a una Copa del Mundo y se perfila como una de las piezas importantes del mediocampo junto a Andrés Cubas.

¡Todos somos Diego Gómez! 🥺



🥺 El mediocampista se emocionó al hablar de la Albirroja en la previa al debut en el Mundial 2026. Gustavo Alfaro, como si fuera su padre, lo acompañó. 🙏pic.twitter.com/5oNKqSMgxC — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) June 12, 2026

Alfaro también se refirió a la situación de Julio Enciso, quien continúa en proceso de recuperación y sigue siendo duda para el debut. “La Joya está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores”, indicó.

El entrenador señaló que el atacante presenta una evolución favorable, aunque evitó confirmar su presencia en la alineación titular.

“Ya tengo el equipo conformado, a falta de unos pequeños ajustes. Lo voy a terminar de definir cuando le dé la charla a los jugadores”, explicó.

Sobre el encuentro frente a Estados Unidos, Alfaro destacó la importancia del compromiso para la selección paraguaya.

“No es un partido más. Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar”, afirmó.

El seleccionador recordó que el regreso al Mundial representa un momento especial para el futbol paraguayo.

“Es un momento de mucha plenitud, de mucha alegría, porque sabemos las necesidades que el país tenía de esto, la lucha que los jugadores habían tenido a lo largo de todo este tiempo”, expresó.

Finalizó la conferencia de prensa con el DT Gustavo Alfaro y el jugador Diego Gómez. pic.twitter.com/XRv555vumk — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026

Paraguay clasificó en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas y afrontará el torneo con jugadores como Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez y Julio Enciso.

Alfaro también reconoció la calidad del rival y el trabajo realizado por Mauricio Pochettino al frente de la selección estadounidense.

“Estamos claros de la jerarquía que tiene el rival, cómo se ha preparado, no desde ahora, sino que viene hace mucho tiempo trabajando con la premisa de este Mundial”, señaló.