El secreto de Francia: el modelo que sobrevivió a Zidane, Henry, Griezmann y ahora gira alrededor de Mbappé

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El secreto de Francia: el modelo que sobrevivió a Zidane, Henry, Griezmann y ahora gira alrededor de Mbappé

Francia cambió de entrenadores, figuras y generaciones durante casi tres décadas, pero sigue llegando a las instancias decisivas de los grandes torneos. Detrás de ese éxito existe un modelo deportivo que trasciende a sus principales estrellas.

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El capitán de la selección francesa de fútbol, Zinedine Zidane, levanta el trofeo de la Copa del Mundo 1998 tras vencer en la final a Brasil por 2-0. en foto de archivo de Achim Scheidemann- EPA/EFE

El capitán de la selección francesa de fútbol, Zinedine Zidane, levanta el trofeo de la Copa del Mundo 1998 tras vencer en la final a Brasil por 2-0. en foto de archivo de Achim Scheidemann. Foto Prensa Libre: EFE

Desde el Mundial de 1998, Francia ha logrado mantenerse entre las principales potencias del fútbol internacional pese al retiro de varias generaciones de futbolistas.

La selección pasó de Zidane, Thierry Henry y Patrick Vieira a Franck Ribéry y Karim Benzema. Después aparecieron Antoine Griezmann, Paul Pogba y N'Golo Kanté. Hoy el liderazgo pertenece a Kylian Mbappé.

El denominador común no son los nombres, sino la capacidad de renovación.

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La Federación Francesa de Fútbol consolidó un sistema de formación que abastece constantemente a la selección absoluta. El trabajo desarrollado en Clairefontaine y en los principales clubes del país convirtió a Francia en una de las mayores exportadoras de talento del mundo.

Ese modelo permitió que Deschamps sustituyera progresivamente a Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Hugo Lloris sin perder competitividad.

Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué y Manu Koné representan ahora una nueva etapa de ese proceso.

Más que una generación irrepetible, Francia parece haber construido una fábrica permanente de futbolistas de élite. Esa continuidad explica por qué, casi tres décadas después del título de 1998, los Bleus siguen siendo candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Mbappé y Dembélé marcaron el camino: así cambió el ataque de Francia en 28 años

La Francia campeona de 1998 distribuía los goles entre nueve futbolistas. La selección de 2026 encontró otra fórmula: concentrar buena parte de su poder ofensivo en Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Los números muestran una transformación profunda del fútbol francés. En el Mundial de 1998, nueve jugadores distintos marcaron los 15 goles del equipo dirigido por Aimé Jacquet. Thierry Henry fue el máximo anotador con apenas tres tantos.

En la actual Copa del Mundo, la historia es diferente. Mbappé y Dembélé concentran la mayor parte de la producción ofensiva, mientras Bradley Barcola y Désiré Doué completan el listado de goleadores.

La diferencia refleja dos modelos de juego

El equipo de Zidane construía sus ataques desde el mediocampo y distribuía el protagonismo entre varias líneas. La Francia de Deschamps apuesta por la velocidad, las transiciones rápidas y la capacidad individual de sus extremos.

Pese a esas diferencias, ambos equipos llegaron prácticamente con los mismos registros ofensivos a las semifinales.

La comparación demuestra que no existe una única fórmula para competir por un Mundial. Francia pasó de un modelo colectivo con múltiples goleadores a otro mucho más vertical, sin perder eficacia frente al arco rival.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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