¿Es la Francia de Mbappé mejor que la campeona del mundo de 1998 con Zidane?

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¿Es la Francia de Mbappé mejor que la campeona del mundo de 1998 con Zidane?

La selección francesa volvió a instalar un viejo debate. A un paso de otra final mundialista, el equipo de Didier Deschamps empieza a compararse con la generación que levantó la Copa del Mundo en 1998, considerada durante décadas la mejor de su historia.

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Winners of the 1998's football word cup, (from L to R) former French football players Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu and Didier Deschamps share a joke with journalists as they celebrate the 25th anniversary of their victory in Aix en Provence, southern France, on 12 july 12, 2023. (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu y Didier Deschamps, tres de los referentes de la selección que conquistó el Mundial de Francia 1998, compartieron en julio de 2023 un momento durante la conmemoración del 25 aniversario de aquel título. La generación campeona es considerada por muchos como la mejor en la historia del fútbol francés. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La comparación era inevitable. Francia vuelve a disputar una semifinal mundialista y, por primera vez desde el título obtenido como anfitriona en 1998, muchos se preguntan si el actual equipo puede superar a la generación encabezada por Zinedine Zidane.

Las similitudes aparecen en los números. La Francia de Aimé Jacquet llegó a la final tras marcar 15 goles y recibir apenas dos. El equipo de Didier Deschamps presenta cifras similares, con 16 anotaciones y dos tantos encajados antes de las semifinales.

Francia se enfrenta este martes 14 de julio a España a las 13 horas de Guatemala en la primera semifinal del Mundial 2026. La cita es el Estadio de Dallas, y el combinado francés llega como el favorito, liderando el ranking de la FIFA.

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Sin embargo, los caminos fueron distintos. El conjunto de 1998 sobrevivió a un gol de oro frente a Paraguay, eliminó a Italia en los penales y remontó a Croacia en semifinales. La Francia del 2026 ha transitado el torneo con mayor autoridad y nunca estuvo obligada a remontar un marcador adverso.

También cambió el liderazgo. En 1998, Zidane era el eje futbolístico y Deschamps el capitán del vestuario. Hoy ambos papeles recaen sobre Kylian Mbappé, quien además lidera la tabla de goleadores del equipo.

La diferencia más marcada está en el estilo. La campeona del 98 repartía el protagonismo entre varias figuras. La actual depende mucho más del desequilibrio de Mbappé y Ousmane Dembélé.

El veredicto definitivo todavía deberá esperar. Solo un nuevo título permitirá colocar a esta selección en la misma conversación que la generación de Zidane. Por ahora, Francia ya consiguió algo que pocas veces ocurre: obligar al país a discutir cuál de sus dos grandes equipos ocupa el primer lugar de la historia.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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