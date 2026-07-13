¿Hasta qué Mundial podrá mantener Francia a Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola?

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 confirmó el gran momento de una selección que volvió a situarse entre las principales candidatas al título.

Con 16 goles anotados en sus primeros seis partidos, los Bleus consolidaron una ofensiva que combina experiencia y juventud, encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola.

El rendimiento de ese cuarteto ha dado paso a una pregunta que comienza a repetirse entre aficionados y analistas: ¿hasta qué Mundial podrá mantenerse esta generación ofensiva?

Un panorama favorable hacia el 2030

Si mantienen la continuidad en la selección, Francia llegará al Mundial del 2030 con un grupo ofensivo que todavía estará en edades consideradas competitivas para el fútbol de élite.

Mbappé tendría 31 años, Dembélé 33, Olise 28 y Barcola 25.

Lejos de representar el final de sus carreras, esas edades suelen coincidir con la etapa de mayor experiencia para futbolistas que ya acumulan varias temporadas en la élite europea.

Eso permite pensar que Francia podría afrontar el siguiente ciclo mundialista con buena parte del ataque que hoy disputa las instancias decisivas del torneo.

🇫🇷 Francia ha marcado 16 goles en este Mundial. Entre goles y asistencias, solo siete futbolistas han participado en todas las acciones decisivas de los ‘Bleus’.



• Mbappé: 8G | 3A

• Dembélé: 5G | 2A

• Olise: 5A

• Barcola: 2G | 1A

• Doué: 1G | 1A

• Tchouaméni: 1A

• Rabiot:… pic.twitter.com/jj45fUVnFY — GoalData (@GoalData_) July 9, 2026

El desafío cambia rumbo al 2034

El escenario es diferente cuando la proyección se extiende cuatro años más.

Para el Mundial del 2034, Mbappé alcanzaría los 35 años y Dembélé los 37, mientras que Olise tendría 32 y Barcola 29.

En ese contexto, la incógnita ya no gira únicamente alrededor de la edad, sino de la capacidad de mantener el rendimiento físico durante un tercer ciclo mundialista.

A França não vem para ganhar apenas uma, mas duas Copas… ou quem sabe até três.😳 pic.twitter.com/aA6XiXlPnL — PES MIL GRAU (@Pesgrau) July 12, 2026

La velocidad también envejece

Cada futbolista atraviesa el paso del tiempo de manera distinta.

Sin embargo, los especialistas en preparación física coinciden en que los jugadores cuyo estilo depende de la aceleración, el cambio de ritmo y la velocidad suelen adaptar progresivamente su juego conforme avanzan sus carreras.

Ese proceso no implica una pérdida inmediata de competitividad, pero sí obliga a modificar funciones, recorridos y exigencias físicas para mantenerse al máximo nivel.

Casos recientes como los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo muestran que es posible prolongar una carrera después de los 35 años, aunque ambos evolucionaron hacia roles diferentes a los que desempeñaban durante su juventud.

Dernière séance avant la demi-finale de demain face à l’Espagne ! ⏳ pic.twitter.com/xS3LjKxQKu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

La historia favorece la renovación

Las grandes selecciones rara vez conservan intacto su frente de ataque durante tres Copas del Mundo consecutivas.

Brasil renovó buena parte de su ofensiva entre los Mundiales del 2002 y el 2010. España también modificó su ataque después del título conseguido en el 2010, mientras que Alemania incorporó nuevas figuras tras conquistar el Mundial del 2014.

La renovación forma parte del ciclo natural de las selecciones campeonas.

Francia parece reunir las condiciones para mantener este núcleo ofensivo hasta el Mundial del 2030. El reto será comprobar cuánto de esa generación llegará vigente al torneo del 2034 y cuánto dependerá de los futbolistas que hoy comienzan a surgir en las categorías inferiores.

🔥 RONALDO VS MESSI: The Rivalry That Defined Football History 🐐⚽️



Two legends. Two extraordinary careers. One endless debate.



🇵🇹 Cristiano Ronaldo leads in international appearances and goals, showcasing unmatched longevity, consistency, and goal-scoring excellence.



🇦🇷… pic.twitter.com/yk8q67nU17 — Lacazette🔴✨ (@TheRealAB_TECH) July 13, 2026

Mucho más que una cuestión de edad

El debate no consiste únicamente en proyectar cuántos años tendrán Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola en los próximos mundiales.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede mantenerse una generación dominante en el fútbol internacional.

Hasta ahora, Francia parece tener garantizada la continuidad de su principal bloque ofensivo para el siguiente ciclo mundialista.

Pensar en el 2034 supone un desafío mucho mayor.

La historia demuestra que las selecciones que permanecen entre las mejores del mundo no solo prolongan la vigencia de sus figuras, sino que incorporan nuevos talentos antes de que termine el ciclo de sus referentes. Ese equilibrio, más que la edad de sus estrellas, suele marcar la diferencia entre una generación exitosa y una dinastía deportiva.