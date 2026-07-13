Francia vs. España: los cinco duelos individuales que pueden definir la semifinal del Mundial 2026

Francia y España protagonizarán este martes uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, cuando se enfrenten por un boleto para la final.

Además del atractivo que representa el choque entre dos de las mejores selecciones del torneo, el encuentro estará marcado por varios duelos individuales que pueden resultar decisivos. Kylian Mbappé frente a Aymeric Laporte, Lamine Yamal contra Lucas Digne, Rodrigo Hernández ante Michael Olise, Dani Olmo frente a Aurélien Tchouaméni y Ousmane Dembélé contra Marc Cucurella concentrarán buena parte de la atención.

Lamine Yamal-Digne: talento frente a experiencia

Todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal. El joven atacante español busca consolidar su protagonismo en el Mundial después de mostrar destellos de su calidad.

Francia intentará contenerlo con Lucas Digne, un lateral experimentado, sólido en defensa y con capacidad para incorporarse al ataque. También destaca por la precisión de su golpeo de balón.

Cuando Lamine Yamal encuentra espacios, resulta muy difícil detenerlo. Digne afrontará una exigente prueba en una de las semifinales más esperadas del torneo.

Laporte-Mbappé: jerarquía frente a gol

Kylian Mbappé atraviesa un gran momento. Acumula ocho goles en el Mundial y 17 anotaciones en sus últimos 17 partidos con la selección francesa. Su velocidad, capacidad de definición y movilidad lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Aymeric Laporte buscará neutralizarlo con fortaleza física, inteligencia táctica y experiencia. A su lado estará Pau Cubarsí. Ambos han sido determinantes para que España mantenga su portería imbatida en cinco de los seis partidos disputados en el torneo.

Rodrigo Hernández-Olise: equilibrio frente a creatividad

Con Rodrigo Hernández como mediocentro y Michael Olise en posiciones más adelantadas, buena parte del partido se decidirá en el centro del campo.Olise sobresale por su capacidad para romper líneas, generar peligro y asistir a sus compañeros gracias a su calidad técnica y visión de juego.

Rodri, por su parte, marca el ritmo del juego español. Controla los espacios, recupera balones, facilita la salida desde el fondo y distribuye el balón con precisión. Será un duelo entre el equilibrio que aporta el español y la creatividad del atacante francés.

Dani Olmo-Tchouaméni: cambio de ritmo frente a fortaleza

Dani Olmo comenzó el Mundial sin un puesto fijo en el equipo titular, pero terminó por ganarse la confianza del seleccionador Luis de la Fuente. Su capacidad para acelerar el juego entre líneas, cambiar de dirección y desequilibrar en espacios reducidos representa una de las principales armas ofensivas de España.

Enfrente tendrá a Aurélien Tchouaméni, referente del mediocampo francés por su potencia física y disciplina táctica. Todo indica que volverá a la alineación tras perderse los octavos y los cuartos de final por molestias físicas.

Cucurella-Dembélé: velocidad contra intensidad

Marc Cucurella ha disputado todos los partidos del Mundial y mantiene un alto nivel, aunque en los encuentros más recientes ha priorizado las tareas defensivas.

Su reto más exigente llegará este martes frente a Ousmane Dembélé, un extremo veloz y desequilibrante que registra un 31% de efectividad en sus remates y suma cinco goles en el torneo. Sus diagonales desde la banda derecha hacia el centro del ataque francés prometen convertir este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la semifinal.

La final del Mundial 2026 espera al vencedor. Francia y España llegan con argumentos para aspirar al título, pero estos cinco duelos individuales podrían inclinar la balanza y definir cuál de las dos selecciones avanzará al partido por el campeonato.