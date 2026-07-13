¿Le gustó o no? La inesperada reacción de Mbappé al recibir el nuevo balón del Mundial 2026

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¿Le gustó o no? La inesperada reacción de Mbappé al recibir el nuevo balón del Mundial 2026

La máxima figura de Francia y goleador del Mundial 2026 protagonizó una curiosa escena en la práctica de los galos. Mbappé examinó con atención el nuevo balón del torneo y su reacción no pasó desapercibida.

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GR4119. FOXBOROUGH (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Kylian Mbappe de Francia reacciona este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Mbappé volvió a ser protagonista en la antesala de las semifinales del Mundial 2026.(Foto Pensa Libre: EFE).

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en la antesala de las semifinales del Mundial 2026, aunque esta vez no fue por un gol ni por una jugada espectacular, sino por una curiosa reacción durante un entrenamiento de la selección de Francia. El capitán de Les Bleus acaparó la atención de las cámaras cuando recibió por primera vez el nuevo balón que la Fifa utilizará en las semifinales y la final de la Copa del Mundo.

Mientras sus compañeros se preparaban para iniciar la sesión con normalidad, Mbappé tomó el balón entre las manos y comenzó a examinarlo detenidamente. El delantero del Real Madrid lo giró varias veces, observó cada detalle de su diseño y mostró un evidente gesto de sorpresa.

La escena se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Después de varios segundos de observación, el atacante dejó caer el balón sobre el césped y ejecutó algunos remates para familiarizarse con su comportamiento. En ese momento también se acercó el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, quien observó la reacción de su principal figura mientras el plantel continuaba con los trabajos previos al trascendental duelo contra España.

La Fifa mantiene desde hace varios mundiales la tradición de presentar una versión especial del balón para las fases finales. En Catar 2022 utilizó un diseño exclusivo para las instancias decisivas, mientras que en las ediciones de Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Alemania 2006 el cambio quedó reservado únicamente para la final.

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Mbappé, líder de una Francia que sueña con otra final

La expectativa en torno a cada movimiento de Mbappé tiene una explicación sencilla: el delantero francés firma otro Mundial extraordinario. Con ocho goles en el torneo, el atacante se ha convertido en la principal referencia ofensiva de Francia y en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026.

Su influencia va mucho más allá de las estadísticas. Cada vez que recibe el balón genera peligro y se ha consolidado como el líder futbolístico de una selección que aspira a mantenerse entre las potencias del futbol internacional.

Francia llega a las semifinales impulsada por el talento de su capitán y con la ilusión de alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, una marca que confirmaría la regularidad del proyecto encabezado por Didier Deschamps. Tras conquistar el título en Rusia 2018 y disputar la final de Catar 2022, los galos buscan instalarse nuevamente en el partido más importante del torneo.

España, el último obstáculo

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Enfrente estará la selección de España, que ha mostrado un futbol sólido y también figura entre las candidatas al título. El duelo promete reunir a dos de las mejores plantillas del campeonato en un choque cargado de talento, intensidad y emoción.

En medio de esa expectativa, la imagen de Mbappé observando con asombro el nuevo balón mundialista se convirtió en una de las postales más llamativas de la antesala de las semifinales. La escena refleja la atención al detalle de una estrella que sabe que, a partir de ahora, cada toque, cada remate y cada gol pueden definir el destino de Francia en su camino hacia una nueva final.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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