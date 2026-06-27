EN VIVO | Argentina vs. Jordania: sigue el minuto a minuto del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026

Argentina cerrará este sábado la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania en Dallas con el primer lugar del Grupo J ya asegurado. La Albiceleste ganó sus dos primeros partidos ante Argelia y Austria, por lo que afrontará este compromiso sin presión en la tabla de posiciones.

Con la clasificación garantizada, Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para dar descanso a varios titulares y probar alternativas en su alineación, entre ellas la de Lionel Messi en el XI inicial. El cuerpo técnico busca administrar las cargas físicas antes del duelo de dieciseisavos de final.

El vigente campeón del mundo ya tiene definido a su rival en la siguiente ronda. Argentina se enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en Miami en busca de un boleto a los octavos de final.

Para Jordania, el partido representa la última oportunidad de despedirse de su primera Copa del Mundo con una actuación memorable. Aunque ya no tiene opciones de avanzar, el conjunto asiático intentará sorprender a una Argentina que presentará varias modificaciones en su once inicial.

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