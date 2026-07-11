EN VIVO | Argentina vs. Suiza: sigue el minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza cierran este miércoles los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste busca dar otro paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022, mientras Lionel Messi mantiene vivo el sueño del bicampeonato.

El equipo de Lionel Scaloni avanzó tras superar con dificultades a Egipto en octavos, mientras que Suiza eliminó a Colombia en una tanda de penales. Los europeos confían en su solidez defensiva para intentar alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas.

El vencedor enfrentará a Inglaterra, que eliminó a Noruega con un doblete de Jude Bellingham. Un posible duelo entre Argentina e Inglaterra reavivaría una de las rivalidades más recordadas en la historia de los Mundiales.

Siga el minuto a minuto del encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com: