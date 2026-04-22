EN VIVO | Barcelona vs. Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga

Barcelona regresa a LaLiga este miércoles después de su eliminación en la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final, y lo hace con la motivación de afianzarse en el liderato de la tabla.

El equipo de Hansi Flick llega en un gran momento de forma en el campeonato local con 79 puntos, nueve de ventaja sobre el Real Madrid en la segunda posición, y tiene la oportunidad de estirar aún más esa diferencia ante su afición en el Spotify Camp Nou.

Celta de Vigo llega a Barcelona en un momento complicado. Los gallegos acumulan varias derrotas consecutivas que han frenado su buen inicio de temporada y los han alejado de las posiciones europeas. Con 44 puntos en la séptima posición de la tabla, el conjunto celeste necesita urgentemente sumar para no perder más terreno en la lucha por los puestos de competición europea la próxima temporada.

El duelo entre ambos equipos en el Camp Nou promete ser atractivo con un Barcelona que llega hambriento de victorias tras la decepción europea y un Celta que necesita los tres puntos para relanzar su temporada. Lamine Yamal será la gran figura a seguir en un partido donde los azulgranas parten como claros favoritos ante su afición.

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