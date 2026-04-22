EN VIVO | Barcelona vs. Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga

Fútbol Internacional

EN VIVO | Barcelona vs. Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga

El líder de LaLiga recibe a los gallegos este miércoles a la 1:30 PM hora en el Spotify Camp Nou, en un duelo donde los azulgranas buscan ampliar su ventaja en lo alto de la tabla.

Alejandra Soto

|

time-clock

BARCELONA, 11/04/2026.- El jugador del Barcelona Lamine Yamal, celebra su gol contra el Espanyol, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y RCD Espanyol disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/ Enric Fontcuberta

El líder de LaLiga recibe a los gallegos este miércoles a la 1:30 PM hora en el Spotify Camp Nou, en un duelo donde los azulgranas buscan ampliar su ventaja en lo alto de la tabla. (Foto Prensa Libre: EFE/ Enric Fontcuberta).

Barcelona regresa a LaLiga este miércoles después de su eliminación en la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final, y lo hace con la motivación de afianzarse en el liderato de la tabla.

El equipo de Hansi Flick llega en un gran momento de forma en el campeonato local con 79 puntos, nueve de ventaja sobre el Real Madrid en la segunda posición, y tiene la oportunidad de estirar aún más esa diferencia ante su afición en el Spotify Camp Nou.

Celta de Vigo llega a Barcelona en un momento complicado. Los gallegos acumulan varias derrotas consecutivas que han frenado su buen inicio de temporada y los han alejado de las posiciones europeas. Con 44 puntos en la séptima posición de la tabla, el conjunto celeste necesita urgentemente sumar para no perder más terreno en la lucha por los puestos de competición europea la próxima temporada.

El duelo entre ambos equipos en el Camp Nou promete ser atractivo con un Barcelona que llega hambriento de victorias tras la decepción europea y un Celta que necesita los tres puntos para relanzar su temporada. Lamine Yamal será la gran figura a seguir en un partido donde los azulgranas parten como claros favoritos ante su afición.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido, cada jugada, cada gol a través del EN VIVO de PrensaLibre.com aquí:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Celta de Vigo FC Barcelona Fútbol Internacional La Liga de España LaLiga 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS