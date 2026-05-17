EN VIVO | Barcelona vs. Real Betis: sigue el minuto a minuto de la jornada 37 de LaLiga

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EN VIVO | Barcelona vs. Real Betis: sigue el minuto a minuto de la jornada 37 de LaLiga

El campeón FC Barcelona recibe al Betis en el Spotify Camp Nou en una noche de celebración con Lewandowski como titular en lo que podría ser su despedida en casa.

Alejandra Soto

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El campeón FC Barcelona recibe al Betis en el Spotify Camp Nou en una noche de celebración con Lewandowski como titular en lo que podría ser su despedida en casa. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona recibe este sábado al Real Betis en el Spotify Camp Nou en un ambiente de celebración tras coronarse campeón de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega con varias rotaciones en el once, incluida la titularidad de Robert Lewandowski y el regreso de Raphinha.

El Betis afronta el partido con tranquilidad luego de asegurar su clasificación a la próxima Champions League. Manuel Pellegrini también realizó cambios en su alineación y apostará por jugadores como Antony, Abde y Lo Celso para intentar competir ante el campeón.

El encuentro reúne a dos equipos que ya cumplieron sus principales objetivos de la temporada y que jugarán sin presión en el cierre del campeonato. Barcelona buscará festejar el título ante su afición, mientras el Betis intentará confirmar el buen nivel que mostró durante toda la campaña.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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