EN VIVO | Barcelona vs. Real Madrid: sigue el minuto a minuto del Clásico español de LaLiga

El fútbol español vive este domingo su momento más esperado de la temporada. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga a la 1:00 PM hora Guatemala en un Clásico que podría ser histórico, ya que los azulgranas tienen la posibilidad de proclamarse matemáticamente campeones de LaLiga 2025-26 ante su eterno rival por primera vez en la historia del fútbol español.

El Barcelona llega con 88 puntos y 11 de ventaja sobre el Madrid, por lo que un empate les daría el título en el escenario más soñado para cualquier aficionado azulgrana.

El Real Madrid llega al Clásico con ocho bajas confirmadas. La más sonada es la de Kylian Mbappé, quien no pudo recuperarse a tiempo de su lesión muscular y se pierde el partido más importante de la temporada. Junto al francés también estarán ausentes Valverde, Rodrygo, Militao, Mendy, Güler, Carvajal y Ceballos, por lo que Arbeloa contará con varios canteranos en la lista. La única buena noticia merengue es el regreso de Thibaut Courtois al arco.

Para el Barcelona la victoria les daría el título con total comodidad pero incluso el empate sería suficiente para coronarse campeones de LaLiga 2025-26 en lo que sería un título histórico ante su eterno rival en el Camp Nou.

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