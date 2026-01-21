EN VIVO| Cobán Imperial vs. Antigua GFC por la jornada 1 del torneo Clausura 2026

Antigua GFC debutará en el Clausura 2026 ante Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, un duelo atractivo de la jornada inaugural donde el bicampeón buscará iniciar con triunfo en una plaza siempre exigente.

Herberth Marroquín

Cobán Imperial vs Antigua GFC jornada 1. (Foto Prensa Libre).

El cuadro de Antigua GFC debutará este miércoles en el Torneo Clausura 2026, cuando enfrente al Cobán Imperial en la continuación de la jornada uno del certamen nacional.

El flamante bicampeón del fútbol guatemalteco iniciará la defensa de su título en un escenario siempre complicado como lo es el estadio José Ángel Rossi, una plaza donde el equipo cobanero suele hacerse fuerte con el apoyo de su afición. Por su parte, el conjunto de las Cobanero buscará comenzar el torneo con el pie derecho y regalarle la primera alegría del campeonato a su público.

El enfrentamiento promete emociones intensas durante los noventa minutos, ya que ambos clubes cuentan con plantillas competitivas y aspiraciones altas en este torneo.

El partido está programado para las 14:00 horas de Guatemala, y marcará uno de los compromisos más llamativos de la jornada inaugural del Clausura 2026.

Herberth Marroquín

