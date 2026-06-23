EN VIVO | Colombia vs. R.D. Congo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026 desde Guadalajara

La selección colombiana busca asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras su victoria en el debut. Enfrente tendrá a una R.D. Congo que sorprendió al empatar con Portugal y que también aspira a dar un paso importante en el Grupo K.

La Tricolor llega como líder del grupo tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut, con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Una nueva victoria dejaría al equipo dirigido por Néstor Lorenzo muy cerca de asegurar su presencia en los octavos de final.

República Democrática del Congo, por su parte, llega fortalecida después de rescatar un empate 1-1 frente a Portugal gracias a un gol de Yoane Wissa en el tiempo de reposición. El conjunto africano busca mantener el orden defensivo que mostró en la primera jornada y sumar puntos que lo acerquen a la siguiente ronda.

Colombia quiere confirmar su buen inicio

Luis Díaz vuelve a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo cafetero, acompañado por James Rodríguez, quien continúa siendo una pieza importante en la generación de juego. El seleccionador Néstor Lorenzo podría mantener gran parte de la base que utilizó en el triunfo sobre Uzbekistán, apostando por la velocidad por las bandas y el control del mediocampo.

R.D. Congo busca otra sorpresa

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre intentará repetir la solidez mostrada ante Portugal, con futbolistas como Chancel Mbemba, Yoane Wissa y Cédric Bakambu entre sus principales referentes.

Un resultado positivo mantendría a los africanos con opciones reales de clasificación de cara a la última jornada de la fase de grupos.

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