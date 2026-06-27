EN VIVO | Croacia vs. Ghana: sigue el minuto a minuto del del cierre del Grupo L del Mundial 2026

Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en un duelo decisivo por el liderato del Grupo L del Mundial 2026. Las Estrellas Negras llegan tras empatar con Inglaterra, mientras que los croatas vencieron por la mínima a Panamá.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y ninguno quiere conformarse con el empate. El ganador dará un paso importante para terminar en la cima de un grupo que sigue completamente abierto.

Ghana llega invicta y sin recibir goles en el torneo, confirmando su solidez defensiva. Croacia, por su parte, recuperó confianza con su triunfo sobre Panamá y confía en la experiencia de su plantel para imponerse en un partido que podría definir el rumbo del Grupo L.

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