Fútbol Internacional
EN VIVO | Croacia vs. Ghana: sigue el minuto a minuto del del cierre del Grupo L del Mundial 2026
Las Estrellas Negras llegan invictas y sin goles recibidos mientras que los "Vatreni" buscan recuperar terreno tras su victoria sobre Panamá en un duelo que se jugará por primera vez entre ambas selecciones.
TORONTO (United States), 23/06/2026.- Luka Modric of Croatia in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Panama against Croatia, in Toronto, Canada, 23 June 2026. (Croacia) EFE/EPA/EDUARDO LIMA
Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en un duelo decisivo por el liderato del Grupo L del Mundial 2026. Las Estrellas Negras llegan tras empatar con Inglaterra, mientras que los croatas vencieron por la mínima a Panamá.
El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y ninguno quiere conformarse con el empate. El ganador dará un paso importante para terminar en la cima de un grupo que sigue completamente abierto.
Ghana llega invicta y sin recibir goles en el torneo, confirmando su solidez defensiva. Croacia, por su parte, recuperó confianza con su triunfo sobre Panamá y confía en la experiencia de su plantel para imponerse en un partido que podría definir el rumbo del Grupo L.
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