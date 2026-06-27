EN VIVO | Croacia vs. Ghana: sigue el minuto a minuto del del cierre del Grupo L del Mundial 2026

Fútbol Internacional

EN VIVO | Croacia vs. Ghana: sigue el minuto a minuto del del cierre del Grupo L del Mundial 2026

Las Estrellas Negras llegan invictas y sin goles recibidos mientras que los "Vatreni" buscan recuperar terreno tras su victoria sobre Panamá en un duelo que se jugará por primera vez entre ambas selecciones.

Alejandra Soto

|

time-clock

TORONTO (United States), 23/06/2026.- Luka Modric of Croatia in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Panama against Croatia, in Toronto, Canada, 23 June 2026. (Croacia) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

TORONTO (United States), 23/06/2026.- Luka Modric of Croatia in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Panama against Croatia, in Toronto, Canada, 23 June 2026. (Croacia) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en un duelo decisivo por el liderato del Grupo L del Mundial 2026. Las Estrellas Negras llegan tras empatar con Inglaterra, mientras que los croatas vencieron por la mínima a Panamá.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y ninguno quiere conformarse con el empate. El ganador dará un paso importante para terminar en la cima de un grupo que sigue completamente abierto.

Ghana llega invicta y sin recibir goles en el torneo, confirmando su solidez defensiva. Croacia, por su parte, recuperó confianza con su triunfo sobre Panamá y confía en la experiencia de su plantel para imponerse en un partido que podría definir el rumbo del Grupo L.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Croacia Selección de Ghana 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM