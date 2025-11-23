EN VIVO: Elche vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 13 de LaLiga

Elche y Real Madrid se enfrentan este domingo a las 2 de la tarde en el duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga, un partido en el que ambos equipos llegan con objetivos distintos pero con la necesidad compartida de sumar puntos. El conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión para incomodar a uno de los líderes del campeonato.

Para el Real Madrid, el compromiso representa la oportunidad de mantener la primera posición de la tabla. Los dirigidos por Xabi Alonso han mostrado regularidad en las últimas jornadas y saben que un triunfo les permitiría conservar el liderato sin depender de resultados externos