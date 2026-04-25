EN VIVO | Getafe vs. Barcelona por la jornada 32 de LaLiga

)Barcelona tiene este sábado una oportunidad de oro para acercarse definitivamente al título de LaLiga 2025-26. El equipo de Hansi Flick visita el Estadio Coliseum de Getafe en la jornada 32 con 82 puntos en la tabla, ocho más que el Real Madrid que empató 1-1 ante el Betis el viernes. Una victoria de los azulgranas elevaría esa diferencia a 11 puntos con pocas jornadas por disputarse, lo que prácticamente sentenciaría el campeonato a favor del conjunto catalán.

Getafe, comandado por José Bordalás, llega al partido con motivaciones propias. Los madrileños pelean por mantener su clasificación a la Liga de Conferencia de la UEFA y buscarán dar la sorpresa en casa ante el poderoso líder del campeonato. El Coliseum se perfila como un escenario complicado para el Barcelona, que además llega con la preocupación por la lesión muscular de Lamine Yamal sufrida en el partido ante el Celta de Vigo y que aún está siendo evaluada por el cuerpo médico del club.

El pinchazo del Real Madrid en La Cartuja la noche anterior deja el escenario perfecto para que el Barcelona dé un golpe casi definitivo en la carrera por el título. Una victoria este sábado en el Coliseum sería prácticamente la sentencia del campeonato, con la gran duda de si el alirón podría celebrarse en el próximo Clásico ante el Real Madrid.

Los datos del partido

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora Guatemala: 8:15 AM

8:15 AM Estadio: Coliseum, Getafe, España

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