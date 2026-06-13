EN VIVO | Haití vs. Escocia: sigue el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Haití y Escocia se enfrentan este sábado en el Gillette Stadium de Boston en el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026. Ambas selecciones buscan comenzar con una victoria que fortalezca sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Escocia regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Será su octava participación en el torneo, con Steve Clarke como seleccionador y jugadores como Scott McTominay y Andy Robertson como principales referentes.

Haití, por su parte, disputa apenas su segunda Copa del Mundo tras su única aparición en Alemania 1974. El conjunto caribeño, dirigido por Sébastien Migné, deposita buena parte de sus esperanzas ofensivas en Duckens Nazon.

El encuentro cobra especial relevancia porque ambos comparten grupo con Brasil y Marruecos que empataron 1-1 en su respectivo debut. Aunque Escocia parte como favorita por su experiencia internacional, Haití llega con la ilusión de protagonizar una de las sorpresas del torneo.

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