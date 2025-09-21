EN VIVO| Mictlán vs. Cobán Imperial por la jornada 11 del torneo Apertura 2025

El cierre de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 tendrá como escenario el estadio Asunción Mita de Jutiapa, donde Deportivo Mictlán recibirá a Cobán Imperial este domingo a las 17:00 horas. El duelo promete emociones fuertes, pues ambos equipos llegan necesitados de puntos en la tabla.

Mictlán, que actualmente ocupa la undécima posición con 10 unidades, buscará hacer valer su condición de local para salir del fondo y escalar posiciones. Por su parte, Cobán Imperial se presenta en la octava casilla con 12 puntos y quiere aprovechar el envión anímico tras las últimas jornadas.