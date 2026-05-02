EN VIVO | Osasuna vs. Barcelona por la jornada 34 de LaLiga

El Barcelona tiene este sábado una nueva oportunidad de acercarse al título de LaLiga 2025-26. El equipo de Hansi Flick visita el Estadio El Sadar de Pamplona en la jornada 34 con 85 puntos en la tabla, once más que el Real Madrid, y con la posibilidad de estirar esa diferencia más allá de los 12 puntos antes del Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.

De lograrlo, los azulgranas se proclamarían campeones de LaLiga incluso antes de disputar el duelo ante el eterno rival, en lo que sería uno de los títulos más anticipados de la historia reciente del fútbol español.

Osasuna llega al partido en la novena posición con 42 puntos y con motivaciones propias. Los navarros pelean por un lugar en la Conference League, plaza que actualmente ocupa el Getafe con 44 unidades, por lo que necesitan los tres puntos para seguir en esa pelea que también involucra a Celta, Real Sociedad y Athletic Club. Para el equipo local, frenar al líder de LaLiga en El Sadar sería un resultado que también les daría un impulso importante en su propio objetivo europeo.

El partido se disputará este sábado 2 de mayo y es el segundo de los dos grandes duelos del fin de semana en LaLiga, junto al Real Madrid vs. Espanyol del domingo. Si el Barcelona gana y el Madrid no suma, la diferencia entre ambos podría llegar a los 14 puntos con tres jornadas por disputarse, lo que prácticamente sentenciaría el título a favor de los azulgranas antes incluso del Clásico del Camp Nou.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro, cada jugada y cada gol a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: