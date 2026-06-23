EN VIVO | Panamá vs. Croacia: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026 desde Toronto

Panamá y Croacia llegan obligados a sumar después de perder en su debut y saben que un nuevo tropiezo podría comprometer seriamente sus opciones de clasificar a los octavos de final.

Croacia busca recuperarse tras la derrota 4-2 ante Inglaterra en la primera fecha. El equipo dirigido por Zlatko Dalić mostró buenos momentos en su estreno, pero no logró sostener el ritmo ante la ofensiva inglesa. Una victoria en Toronto es fundamental para mantener el control de su destino en el grupo.

Panamá, por su parte, cayó 1-0 frente a Ghana con un gol recibido en el tiempo de reposición, pese a competir de igual a igual durante gran parte del encuentro. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen intentará convertir ese buen rendimiento en puntos frente a uno de los rivales más experimentados del torneo.

Modrić, cerca de una cifra histórica

Uno de los principales focos de atención estará sobre Luka Modrić. El capitán croata podría alcanzar las 200 apariciones con su selección, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol internacional.

A sus 40 años, el mediocampista continúa siendo el referente del conjunto europeo y buscará liderar a Croacia en un partido de alta exigencia.

Panamá busca dar el golpe

El equipo canalero confía en la experiencia de futbolistas como Yoel Bárcenas y César Blackman para competir ante una selección que parte como favorita. La organización defensiva y la eficacia en las transiciones serán claves para las aspiraciones panameñas.

El encuentro tiene un valor especial para ambos equipos. Una victoria permitiría llegar con mejores opciones a la última jornada de la fase de grupos, mientras que una derrota dejaría un panorama mucho más complicado.

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