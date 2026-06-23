Del fallo de Harry Kane al hechicero ghanés: las curiosidades tras el 0-0 entre Ghana e Inglaterra

La selección africana frenó a Inglaterra, quedó en una posición favorable en el Grupo L y volvió a poner en el centro de la conversación una vieja historia relacionada con el hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam y sus supuestas predicciones futbolísticas.

Más allá del empate sin goles, el partido entre Ghana e Inglaterra dejó varias historias que continúan generando conversación entre aficionados, medios y usuarios de redes sociales. La sólida actuación defensiva de la selección africana, una ocasión desperdiciada por Harry Kane y la reaparición mediática del hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam se convirtieron en algunos de los temas más comentados tras el encuentro.

Días antes del partido, Bonsam —conocido popularmente como “Devil of Wednesday”— aseguró públicamente que estaba trabajando para impedir que Harry Kane brillara frente a Ghana. El personaje ya había ganado notoriedad internacional durante el Mundial de Brasil 2014, cuando afirmó haber realizado rituales contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana.

“Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé perfectamente qué debo hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo lo suficiente para que no brille contra mi país”, declaró entonces.

El fallo de Kane alimentó la conversación

Tras el empate, las declaraciones del hechicero volvieron a viralizarse.

En los minutos finales del encuentro, Harry Kane dispuso de una oportunidad clara dentro del área, pero su remate se marchó por encima del travesaño. La jugada fue suficiente para que cientos de usuarios en redes sociales relacionaran el error con las palabras de Bonsam, en tono de broma o superstición.

Sin embargo, el resultado tuvo una explicación mucho más futbolística: Ghana presentó uno de los planteamientos defensivos más sólidos de la jornada y logró neutralizar a una de las selecciones favoritas del torneo.

Habrá que hacerle una muestra de ADN a Harry Kane cuando termine el partido porque no se puede creer lo que erró. Inglaterra no puede contra Ghana. https://t.co/b5XLmuCPHO — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2026

Inglaterra dominó, pero Ghana resistió

Las estadísticas reflejan el dominio inglés. El equipo europeo registró el 78.8% de la posesión y realizó 19 remates, aunque únicamente tres encontraron dirección de portería.

Según datos de Opta, fue el primer partido del Mundial 2026 sin disparos a puerta durante la primera mitad. Además, la posesión registrada por Inglaterra figura entre las más altas para un equipo que no logró marcar en una Copa del Mundo.

Ghana apenas generó peligro en ataque, pero mostró una notable disciplina táctica y una sólida actuación defensiva liderada por el guardameta Benjamin Asare.

4 - Ghana are one of only four teams yet to concede a goal at the 2026 World Cup:



🇦🇷Argentina

🇬🇭Ghana

🇲🇽Mexico

🇪🇸Spain



Fortress. https://t.co/qmXlSPKcMO — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

El reconocimiento de Bellingham

Jude Bellingham fue elegido Mejor Jugador del Partido y alcanzó otro registro destacado al convertirse, con 22 años, en el futbolista más joven de Inglaterra en llegar a 50 partidos internacionales.

No obstante, el mediocampista sorprendió con su autocrítica tras el encuentro.

“No merezco ser el Mejor del Partido. Debería habérselo dado a uno de los jugadores de Ghana, que han hecho un partidazo defensivo”, afirmó en la zona mixta.

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/AUN5AA4Ywa — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Ghana, una de las sorpresas del torneo

Con la victoria sobre Panamá y el empate frente a Inglaterra, Ghana suma cuatro puntos y mantiene su portería imbatida después de dos jornadas.

El equipo africano llegará a la última fecha con opciones reales de terminar en el primer lugar del Grupo L y con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final.

Mientras tanto, la historia del hechicero, el fallo de Kane y la resistencia defensiva de la Black Stars continúan alimentando una de las conversaciones más curiosas de lo que va del Mundial 2026.