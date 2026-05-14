EN VIVO | Real Madrid vs. Real Oviedo: regresa Mbappé para la jornada 36 de LaLiga

El Real Madrid recibe este jueves al Real Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu a las 13.30 horas de Guatemala, en un partido de LaLiga donde ya no pelea por el título tras la consagración del Barcelona. El principal atractivo del encuentro será el regreso de Kylian Mbappé, quien volverá a una convocatoria después de más de un mes fuera por la lesión muscular sufrida el pasado 4 de abril ante el Betis.

El técnico Álvaro Arbeloa confirmó que el delantero francés tendrá minutos en el Bernabéu, aunque el equipo afrontará el compromiso con siete bajas. Lunin y Huijsen quedaron fuera por procesos febriles, mientras que Militao, Mendy, Güler y Rodrygo no volverán esta temporada por lesión. Valverde también sigue en recuperación tras el traumatismo craneoencefálico sufrido semanas atrás.

Pese a que LaLiga ya está definida, el Real Madrid intentará cerrar la temporada con buenas sensaciones en los tres partidos restantes. Arbeloa también incluyó a varios jugadores de la cantera en la convocatoria, entre ellos Sergio Mestre, Fran González, Joan Martínez, César Palacios y Daniel Yáñez, quienes podrían tener minutos con el primer equipo en el cierre del campeonato.

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