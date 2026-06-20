EN VIVO | Se cumplen 1,000 partidos en la historia de los Mundiales: Túnez vs. Japón protagonizan el hito histórico

El Mundial 2026 vivirá este sábado un momento histórico con la disputa del partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. El encuentro entre Japón y Túnez, en el Estadio Monterrey, marcará un nuevo hito para el torneo más importante del futbol.

La cifra refleja el crecimiento que ha tenido la Copa del Mundo desde su creación y coincide con la primera edición que cuenta con la participación de 48 selecciones. "Poder participar en el partido número 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA es algo realmente simbólico", afirmó el capitán tunecino Ellyes Skhiri.

A este histórico partido, Japón llega con mejores sensaciones tras empatar 2-2 frente a Países Bajos en su debut, mientras que Túnez necesita reaccionar después de la derrota 5-1 sufrida ante Suecia. Una nueva caída dejaría a los africanos en una situación muy complicada para avanzar a los dieciseisavos de final.

El encuentro también es una muestra de la filosofía de expansión que ha promovido la FIFA bajo la presidencia de Gianni Infantino llevando el fútbol a nuevas fronteras y facilitando el acceso de selecciones de todos los continentes a la fiesta mundialista. Que sean precisamente una selección asiática y otra africana las protagonistas de este hito histórico confirma la dirección que ha tomado el deporte más popular del mundo en las últimas décadas desde aquella primera edición disputada en Uruguay en 1930.

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