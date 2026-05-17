EN VIVO | Sevilla vs. Real Madrid: sigue el minuto a minuto de la jornada 37 de LaLiga

El Real Madrid visita este sábado al Sevilla por la jornada 37 de LaLiga en un partido donde los locales se juegan la permanencia. Los merengues, ya sin opciones al título tras la coronación del Barcelona, presentan varias novedades en el once, incluida la vuelta de Kylian Mbappé después de las críticas recibidas en el partido ante el Oviedo.

Sevilla llega con la presión de sumar para asegurar matemáticamente su permanencia en la primera división del futbol español. Una victoria le garantizaría la salvación, mientras que un empate lo dejaría muy cerca antes de la última jornada del campeonato.

Para el Real Madrid, el duelo también representa una oportunidad para cerrar la temporada con una mejor imagen y darle continuidad a jugadores que tuvieron menos protagonismo. Mbappé buscará responder dentro del campo tras la polémica de las últimas semanas antes de enfocarse en el Mundial 2026 con Francia.

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