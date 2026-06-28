EN VIVO | Sudáfrica vs. Canadá: sigue el minuto a minuto del partido que abre los 16avos del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su fase más decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario del primer duelo de eliminación directa entre Sudáfrica y Canadá.

Ambas selecciones superaron con éxito una exigente fase de grupos. Canadá avanzó como segunda del Grupo B, mientras que Sudáfrica aseguró su clasificación tras finalizar segunda en el Grupo A.

El ganador de este encuentro dará un paso más hacia el título y se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos. Será el primer gran examen de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

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