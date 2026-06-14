EN VIVO: Suecia frente a Túnez, partido crucial en el grupo F: sigue el minuto a minuto de este choque

Fútbol Internacional

EN VIVO: Suecia frente a Túnez, partido crucial en el grupo F: sigue el minuto a minuto de este choque

Suecia, trigésima octava selección del ránking de la FIFA, se enfrentará este domingo en Monterrey (México) a Túnez.

|

time-clock

GR1139. MONTERREY (MÉXICO), 14/06/2026.- Aficionados de Túnez animan este domingo, antes de un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Suecia y Túnez en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra

Suecia y Túnez se enfrentan este domingo en el estadio BBVA en Monterrey, México. (Foto Prensa Libre: EFE)

Después de eliminar a Polonia en la repesca europea, los suecos del seleccionador Graham Potter son un interrogante. Mañana saldrán a por los tres puntos ante los africanos con el claro objetivo de poner un pie en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Con los delanteros Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, el equipo europeo tratará de hacer daño ante un rival que no pasa por su mejor momento.

Eliminado por Mali en los octavos de final de la Copa de África del año pasado, los tunecinos, equipo 45 del mundo, han sufrido después de eso y la semana pasada fueron goleados 6-0 por Bélgica.

El seleccionador Sabri Lamouchi ha trabajado en los últimos días en tratar de convencer a sus jugadores de que son mucho mejores que la versión de ellos mismos de este mes, cuando, en otro amistoso, cayeron 1-0 ante Austria.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

ARCHIVADO EN:

EN VIVO Grupo F Japón Mundial 2026 Países Bajos Suecia Sveriges landslag Túnez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM