España destronó a Italia: así construyó la racha invicta que la llevó al título mundial

La conquista del Mundial 2026 fue el desenlace de un proceso que España llevaba construyendo desde hacía más de tres años. La victoria por 1-0 sobre Argentina en la final no solo le dio su segunda estrella, sino que también consolidó una racha de 38 partidos oficiales sin conocer la derrota, la más larga conseguida por una selección europea en competiciones oficiales.

Desde su última caída, el 15 de junio de 2023, el equipo dirigido por Luis de la Fuente enlazó 31 victorias y siete empates, con 96 goles a favor y 26 en contra. La serie incluye únicamente partidos oficiales: fases de clasificación, UEFA Nations League, Eurocopa y Mundial.

Pero el invicto no se explica únicamente por el paso del tiempo. Los números del Mundial muestran cómo España sostuvo esa racha con una identidad de juego definida.

Un equipo que dominó con el balón

España terminó el torneo como la selección con más pases completados, al registrar 5 mil 288 durante los ocho partidos disputados.

Ese dominio de la posesión también se reflejó en la producción ofensiva. La Roja fue el equipo con más disparos del campeonato, con 140 intentos, y lideró igualmente la clasificación de tiros de esquina, con 54.

Lejos de limitarse a administrar resultados, el conjunto español pasó buena parte del torneo instalado en campo rival, generando ocasiones y obligando a sus adversarios a defender cerca de su área.

Un ataque constante sin perder el equilibrio

La superioridad ofensiva estuvo acompañada de una notable solidez defensiva.

España solo recibió 95 faltas cometidas durante el Mundial, una cifra inferior a la de otras selecciones que avanzaron hasta las rondas decisivas, mientras mantuvo un alto volumen de recuperación del balón y una presión constante sobre sus rivales.

El dato que mejor resume ese equilibrio llegó en la defensa de su arco.

En ocho partidos del Mundial, España solo encajó un gol, el mejor registro defensivo del torneo. Esa actuación permitió que Unai Simón fuera elegido mejor portero del campeonato, mientras que el defensor Pau Cubarsí recibió el premio al mejor jugador joven.

Spain are now unbeaten in their last 38 matches in all competitions, the longest ever run by any men's European national team in history (W29 D9). pic.twitter.com/4D9cvzjPwg — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

La final fue la confirmación de un estilo

La victoria frente a Argentina no rompió ninguna tendencia. La confirmó.

España cerró el torneo con siete victorias y un empate, conquistó el título mundial sin perder un solo encuentro y mantuvo la línea que había sostenido desde junio de 2023.

La racha de 38 partidos oficiales invicta terminó convirtiéndose en algo más que un récord. Fue la consecuencia de un equipo que dominó los partidos desde la posesión, generó más ocasiones que cualquier otro rival y construyó una de las defensas más sólidas del Mundial.

La segunda estrella llegó como el último capítulo de una historia que llevaba años escribiéndose.