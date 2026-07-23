“Estamos inspirados en conseguir el boleto”: el mensaje de Sebastián Bini antes del debut de Guatemala en el Premundial

La Selección Sub-20 de Guatemala inicia este viernes su participación en el Premundial Sub-20 de Concacaf ante Costa Rica, en Puebla, México, con el objetivo de lograr su tercera clasificación a una Copa Mundial Sub-20, tras las alcanzadas en Colombia 2011 y Argentina 2023. El torneo otorga boletos para la cita mundialista de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El combinado nacional llega al certamen tras completar la etapa final de preparación , bajo la dirección del técnico argentino Sebastián Bini, quien destacó el crecimiento del grupo tanto en el aspecto futbolístico como en el humano durante las últimas semanas de trabajo.

“En lo personal muy bien, muy contento e ilusionado por lo que viene y el grupo también, muy bien, muy fuerte. Venimos de terminar la preparación en Quetzaltenango e inspirados en conseguir el boleto al Mundial”, expresó el estratega.

Guatemala integrará un exigente grupo junto con Costa Rica, Antigua y Barbuda y el anfitrión, México. Para Bini, el debut contra los costarricenses será determinante para marcar el rumbo del equipo en el torneo. “Costa Rica ya lo conocemos, es un clásico centroamericano. Muy importante arrancar con buen pie. Antigua y Barbuda ha mejorado mucho, es un equipo potente y rápido; después está México, el anfitrión. Son tres partidos difíciles, pero estamos conscientes de que podemos lograr buenos resultados y avanzar a la siguiente fase para pelear por el boleto”, señaló.

El entrenador reconoció que la etapa final de conformación del plantel estuvo marcada por lesiones de último momento, aunque considera que el grupo llega preparado para competir. “Siempre pasan situaciones que se salen de control. Hubo jugadores lesionados que no esperábamos, pero el plantel ya está armado. Nos sirvió mucho estar juntos, conocernos un poco más y ahora todos tenemos la misma mentalidad”, indicó.

Bini también resaltó la trayectoria reciente de Guatemala en la categoría, selección que ha logrado consolidarse en los campeonatos juveniles de Concacaf gracias a sus clasificaciones mundialistas. “La responsabilidad siempre está porque vamos a defender los colores de una nación. Es una categoría que ya estuvo en dos mundiales y esperamos hacer las cosas bien, estar a la altura, competir de la mejor manera y ganar el boleto”, afirmó.

Uno de los desafíos del cuerpo técnico ha sido la limitada participación de varios seleccionados en la Liga Nacional, ya que gran parte de los convocados compite en categorías especiales o en procesos formativos dentro y fuera del país. “A uno como entrenador le gustaría que más chicos tengan minutos en Liga Nacional, pero es lo que hay. Nosotros decidimos hacernos fuertes en el entrenamiento, en la conjunción del grupo y con esa expectativa vamos al torneo”, comentó.

Sobre el debut contra Costa Rica, Bini considera que una victoria representaría un impulso clave en el aspecto anímico para el resto de la competencia. “El primer partido siempre es muy importante y este tiene un sabor especial porque es Costa Rica. Llegamos fortalecidos y esperamos que ese día todos estemos iluminados para ganar, sumar los tres puntos y crecer en confianza”, expresó.

A nivel personal, el técnico manifestó su satisfacción por el proceso desarrollado junto con el grupo. “Feliz de estar en este lugar y de haber encontrado un grupo de jugadores talentosos que emocionalmente nos han hecho aprender y crecer mucho. Estamos muy contentos de representar a Guatemala”, concluyó.

Con la ilusión intacta y el objetivo definido, Guatemala iniciará este viernes su participación en el Premundial Sub-20 en busca de escribir una nueva página en su historia y conseguir el boleto para disputar, por tercera vez, una Copa Mundial Sub-20.