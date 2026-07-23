Apertura 2026: arranca una nueva batalla en la Liga Nacional y la IA ya tiene a su favorito

La espera terminó. Este viernes comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, un campeonato que promete emociones, competitividad y una intensa lucha por el título desde la primera jornada.

El certamen llega con varios ingredientes que aumentan la expectativa de los aficionados. Municipal defenderá el título conquistado en el torneo anterior, logro que además le permitió consolidarse como el máximo ganador en la historia del futbol guatemalteco.

Sin embargo, el camino hacia un nuevo campeonato no será sencillo, ya que varios clubes reforzaron sus proyectos con el objetivo de destronar a los escarlatas.

Además, el Apertura 2026 contará con dos historias especiales. Por un lado, el regreso de Suchitepéquez a la máxima categoría después de ocho años de ausencia. Por otro, el debut de San Pedro, equipo que logró el ascenso la temporada pasada y que disputará por primera vez un torneo de Liga Nacional.

Municipal, el rival a vencer

Luego de conquistar el título del Clausura 2026, Municipal parte como el principal candidato para repetir el campeonato. El conjunto rojo mantiene una base sólida, un plantel competitivo y la confianza de haber obtenido recientemente el título.

No obstante, la pelea promete ser cerrada. Equipos como Xelajú MC, protagonista constante en los últimos torneos; Antigua GFC, considerado uno de los clubes más exitosos de la última década; y Comunicaciones, que busca dejar atrás una complicada temporada 2025-2026 para volver a los primeros planos, aparecen entre los principales aspirantes.

También figuran Cobán Imperial, Deportivo Mixco, Aurora FC, Malacateco, Marquense, Guastatoya, Suchitepéquez y San Pedro, que intentarán dar la sorpresa y alcanzar un lugar en la fase final.

Una de las principales novedades será el sistema de clasificación a la liguilla. A diferencia de temporadas anteriores, esta vez no avanzarán ocho equipos.

El nuevo formato establece que únicamente los seis mejores clubes de la tabla general obtendrán el boleto a la fase final, lo que elevará la exigencia durante toda la etapa de clasificación y convertirá cada punto en un factor decisivo. Con solo la mitad de los equipos clasificando a la siguiente ronda, la disputa por los puestos de privilegio será más intensa.

¿Quién será campeón? La inteligencia artificial presenta su pronóstico

A pocas horas del inicio del campeonato, se consultó a diversas herramientas de inteligencia artificial para conocer cuáles son los equipos con mayores probabilidades de conquistar el Apertura 2026.

Con base en el rendimiento reciente, la calidad de los planteles, la continuidad de los proyectos deportivos y los resultados de las últimas temporadas, la IA elaboró el siguiente pronóstico:

Probabilidades de título, según la IA

Municipal – 30% Vigente campeón nacional.

Mantiene una estructura sólida.

Parte como el equipo a vencer. Antigua GFC – 22% Uno de los planteles más completos del país.

Habitual protagonista en las fases finales. Comunicaciones – 18% Su historia y jerarquía lo mantienen entre los candidatos.

Busca recuperar el protagonismo. Cobán Imperial – 12% Fuerte como local.

Proyecto estable y competitivo. Xelajú MC – 8% Habitual protagonista de los torneos cortos.

Cuenta con experiencia en instancias decisivas. Malacateco – 4% Guastatoya – 3% Deportivo Mixco – 2% Aurora FC – 1% Marquense Suchitepéquez Deportivo San Pedro

La proyección de la IA

Según el análisis realizado, la inteligencia artificial proyecta el siguiente desenlace del torneo:

Campeón: Municipal

Municipal Subcampeón: Antigua GFC

Antigua GFC Semifinalistas: Comunicaciones y Cobán Imperial

La IA considera que Municipal llega con la ventaja por su condición de campeón defensor, la continuidad de su plantel y el impulso que representa haber conquistado el título más reciente. Sin embargo, también señala que Antigua GFC, Comunicaciones, Cobán Imperial y Xelajú MC cuentan con argumentos para quedarse con el título

Con el balón listo para rodar, el Apertura 2026 promete emociones y una intensa lucha por el título. La inteligencia artificial ya presentó su pronóstico, pero serán los equipos los que tendrán la última palabra en la cancha.