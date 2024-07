Kylian Mbappé fue presentado durante el medio de día en España este martes 16 de julio como el refuerzo estelar del Real Madrid en un evento categórico en donde se hicieron presentes unas 80 mil personas al estadio Santiago Bernabéu para darle una calurosa bienvenida.

La presentación estuvo marcada por la cantidad de aficionados quienes no pararon de cantar el apellido de su nuevo jugador, así como de los diversos saludos que recibió el joven francés por parte de jugadores, entrenadores y otras figuras que felicitaron al astro.

Para nadie fue un secreto que Mbappé cumplió un sueño con su llegada al Real Madrid, el propio futbolista no se cansó de decirlo en la conferencia de prensa posterior a su presentación en donde se quitó algunos pesos de encima al aclarar que nunca pidió el dorsal 10 de Luka Modrić, o que no importa la posición en donde juegue.

"Estoy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mis sueños y del club más grande", fue lo que agregó en buen español el delantero de 25 años, que antes de la presentación firmó oficialmente su contrato por cinco temporadas con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Poco después de la conferencia el francés fue recibido en la Cuidad Deportiva del Real Madrid por el entrenador Carlo Ancelotti, quien le dijo "bienvenido al mejor club del mundo".

“Bienvenido al mejor club del mundo. Bienvenido a tu casa, Kylian. HALA MADRID!”, escribió Ancelotti en sus redes sociales junto a una fotografía hablando con el galo.

Tras esto, el delantero aprovechó para saludar al cuerpo técnico y a algunos de los que ya son sus nuevos compañeros. De momento, ocho -Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran García, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Brahim Díaz-, ya que el resto están de vacaciones tras haber jugado Eurocopa o Copa América con sus selecciones.

Además de Ancelotti, Brahim también publicó la frase de “bienvenido al mejor club del mundo” junto a una imagen saludando a Mbappé.

"Mirad a quién me he encontrado esta mañana por Valdebebas. ¡Bienvenido a casa, Mbappé", escribió Lucas Vázquez en Instagram.

Por su parte, Courtois acudió después al Santiago Bernabéu para ver con uno de sus hijos la presentación de Mbappé y tras esta volvieron a encontrarse y el hijo del guardameta se hizo una foto con el jugador francés: “Aún más feliz”, escribió Courtois en sus redes sociales junto a la foto de su hijo y Mbappé, vestido con la primera equipación del Real Madrid.

A través de sus redes sociales, Vinícius Junior no se podía quedar sin felicitar a su nuevo socio y compartió la alegría del momento al citar una publicación del Real Madrid en X con Mbappé y Florentino sosteniendo la camiseta del galo: 1,2,3… HALAMADRID!!!!”, escribió ‘Vini’.

Además de sus compañeros de equipo, leyendas madridistas del calibre como Zinédine Zidane, Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa también se rindieron al fichaje del francés.

Zidane fue uno de los que le acompañaron en su presentación, estando en la cancha del Bernabéu con él y también se les vio juntos en un video compartido por el Real Madrid cuando Kylian tenía unos 12 años y entrenó en la escuela del club bajo la mirada del por aquel entonces ya consagrado Zidane.

Raúl González, tercer máximo goleador histórico del Real Madrid solo tuvo palabras de elogios para el francés de 25 años.

"Mbappé se va a adaptar muy bien. Habla el idioma y tiene mucha experiencia. Si algo tiene este vestuario es que desde el principio los integran. Somos muy afortunados de tenerle aquí. Ahora tiene que descansa y estamos deseando verle jugar con su nueva camiseta”, dijo en Realmadrid TV.

Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Juvenil del conjunto blanco, señaló que Mbappé “sabe perfectamente lo que es el Real Madrid”.

“Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. Lo ha visto, con las 15 Copas de Europa. Lo ha dicho el presidente. Tenemos una historia que nos hace ser los mejores de la historia, pero hay que mirar siempre hacia delante", declaró también Realmadrid TV.

😂 Mbappé tira de humor.



💬 "Me he enterado hoy de que he firmado por el Real Madrid... Está el vídeo por ahí".



📲 Además, manda un mensaje a sus compañeros: espera que le metan en el grupo de Whatsapp. pic.twitter.com/mSgzIqXZmN