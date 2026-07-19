“Ganó el fútbol”: el controversial mensaje de Toni Kroos tras la derrota de Argentina ante España

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“Ganó el fútbol”: el controversial mensaje de Toni Kroos tras la derrota de Argentina ante España

Minutos después del pitazo final el exmediocampista alemán publicó un mensaje en sus redes sociales que se convirtió en uno de los más comentados tras la final entre España y Argentina.

Alejandra Soto

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Toni Kroos publicó un mensaje en sus redes sociales que se convirtió en uno de los más comentados tras la final entre España y Argentina. (Foto Prensa Libre: EFE).

Toni Kroos describió la final del Mundial 2026 con apenas dos palabras. El exmediocampista alemán publicó en sus redes sociales el mensaje "Football won" en español "Ganó el futbol" minutos después de que España conquistara su segundo título mundial al vencer 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

El mensaje cobró mayor relevancia porque Kroos había anticipado el desenlace los días previos a la final. "Si España hace el 1-0 se pueden olvidar, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", afirmó, en un pronóstico que terminó por cumplirse.

La publicación generó numerosas reacciones. Rio Ferdinand fue otra de las voces que destacó el precoz éxito de Lamine Yamal y Pau Cubarsí: "Lamine Yamal ya ha ganado un Mundial y una Eurocopa con España además de dos títulos de Liga con el Barcelona. Pau Cubarsí ya ha ganado un Mundial y dos títulos de Liga con el Barcelona. Ambos tienen 19 años. El futuro del fútbol español es brillante".

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Michael Owen también elogió a la selección española. "Muy merecido España. Claramente el mejor equipo del torneo", escribió el exdelantero inglés, en una valoración compartida por buena parte del mundo del fútbol tras la final.

El comentario de Kroos tuvo un significado adicional por su historia con Argentina. En el Mundial del 2014 integró la selección de Alemania que derrotó a la Albiceleste por 1-0, también en la prórroga y en una final.

Así, su "Football won" fue interpretado como un respaldo al estilo de juego de España, que dominó el torneo y superó a una Argentina que no registró un solo remate a portería durante los 90 minutos reglamentarios.

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