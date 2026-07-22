VIDEO | Golazo de Luis Suárez y 62 minutos: así fue el debut de Robert Lewandowski en la MLS

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VIDEO | Golazo de Luis Suárez y 62 minutos: así fue el debut de Robert Lewandowski en la MLS

El delantero polaco disputó 62 minutos con el Chicago Fire en la derrota 3-2 frente al Inter Miami, en un estreno marcado por el doblete de Luis Suárez y el gol decisivo de Preston Plambeck.

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MIAMI (United States), 22/07/2026.- Chicago Fire FC Robert Lewandowski (L) in action against Inter Miami CF's Luis Suarez (C) during the MLS game between Inter Miami and Chicago Fire FC at Nu Stadium in Miami, Florida, USA, 22 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Robert Lewandowski disputa un balón con Luis Suárez durante el partido entre el Chicago Fire y el Inter Miami. El uruguayo marcó un doblete en la victoria del equipo de Florida. Foto Prensa Libre: EFE.

Robert Lewandowski estrenó este miércoles 22 de julio la camiseta del Chicago Fire, pero el protagonismo terminó en manos de otro goleador histórico. Luis Suárez marcó un doblete y encabezó la reacción con la que el Inter Miami venció 3-2.

El delantero polaco fue titular y disputó 62 minutos en su primer partido en la Major League Soccer (MLS). Aunque no logró marcar, participó en la jugada que terminó en el autogol del guardameta Rocco Ríos Novo, en el minuto 18, con el que el Chicago Fire tomó ventaja.

Lewandowski recibió el balón dentro del área y remató ante la salida del portero. La acción terminó con la pelota dentro de la portería, aunque el tanto fue registrado como autogol de Ríos Novo.

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El protagonismo cambió de dueño antes del descanso. Suárez igualó de penalti en el minuto 27 y volvió a aparecer al comienzo de la segunda mitad con una definición de gran factura.

La acción comenzó tras una recuperación del Inter Miami en el mediocampo. Germán Berterame condujo el balón hasta la frontal del área y filtró un pase entre dos defensores hacia el desmarque de Suárez.

El uruguayo resolvió de primera intención con un remate cruzado de derecha, ajustado al poste izquierdo, para colocar el 2-1 en el minuto 51.

El Chicago Fire reaccionó después de la salida de Lewandowski. El sudafricano Puso Dithejane empató en el minuto 67 y devolvió la incertidumbre al encuentro.

Cuando el empate parecía definitivo, el juvenil Preston Plambeck apareció en el minuto 87 para marcar el 3-2 y asegurar el triunfo del Inter Miami.

Lewandowski llegó al Chicago Fire después de cuatro temporadas con el Barcelona y firmó un contrato por dos años. Durante su presentación reconoció que despedirse del club español fue difícil, pero afirmó que inicia esta etapa con el objetivo de marcar goles y conquistar títulos.

Su debut dejó algunos destellos de la influencia que puede aportar al ataque del equipo de Chicago, aunque la noche terminó perteneciendo a Suárez, quien, a sus 39 años, volvió a exhibir el instinto goleador que ha marcado su carrera.

Ficha técnica

Inter Miami 3-2 Chicago Fire

Goles

18: Autogol de Rocco Ríos Novo (0-1)
27: Luis Suárez, de penalti (1-1)
51: Luis Suárez (2-1)
67: Puso Dithejane (2-2)
87: Preston Plambeck (3-2)

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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