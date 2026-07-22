Lionel Messi tendrá a un exjugador del Real Madrid como nuevo compañero en el Inter Miami

El brasileño Casemiro fichó este miércoles por el Inter Miami, informó el club, que detalló que el contrato del mediocampista se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando concluirá la Sprint Season de la MLS, con la opción de ampliarlo hasta junio de 2029.

"Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí", dijo el futbolista en un comunicado. Casemiro ganó cinco títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Casemiro se incorpora al Inter Miami como agente libre, después de que finalizara en junio su contrato con el Manchester United, club con el que conquistó dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

El mediocampista disputó recientemente el Mundial con Brasil, selección que fue eliminada en los octavos de final por Noruega. En el Inter Miami compartirá equipo con el argentino Lionel Messi, con quien protagonizó numerosos clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona y a quien también enfrentó en varias ocasiones con la selección de Brasil.

Sin embargo, su incorporación al plantel está pendiente de que obtenga el permiso de trabajo, aclaró el Inter Miami. La llegada de Casemiro busca fortalecer la zona defensiva del equipo, que en las últimas temporadas ha dependido en gran medida de su capacidad ofensiva, liderada por Messi. Además, la salida de Sergio Busquets al término de la temporada pasada incrementó esa fragilidad en la campaña actual.

El Inter Miami es el vigente campeón de la MLS, aunque no comenzó de la mejor manera la temporada 2026. El equipo de Florida fue eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo este año, y ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este.