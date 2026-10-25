¡Golpe merengue! Doblete de Mbappé le da el Clásico al Real Madrid sobre el Barcelona

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en el Camp Nou. Los merengues vencieron 2-1 al Barcelona en la jornada 10 de LaLiga con un doblete de Kylian Mbappé en lo que fue la primera derrota del líder en la temporada.

El primer gol llegó al minuto 40 cuando un mal despeje de Gerard Martín que terminó en los pies de Mbappé quien anotó de rebote para adelantar al Real Madrid. Barcelona llegó al descanso sin encontrar respuestas ante un rival muy sólido defensivamente.

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En el segundo tiempo Raphinha igualó al minuto 60 con un zurdazo tras asistencia de Pedri en lo que parecía encaminar el partido hacia el empate. Sin embargo Mbappé apareció al minuto 87 para sentenciar el 2-1 definitivo.

Real Madrid recorta distancias en LaLiga

Lunin fue figura clave para los merengues con una atajada impresionante al minuto 65 ante un cabezazo de Gerard Martín que parecía gol. El portero ucraniano que reemplazó a Courtois de última hora tuvo una actuación sobresaliente en el Camp Nou.

Con este triunfo Real Madrid sube a 24 puntos y se mantiene en la tercera posición de LaLiga recortando distancias con el líder. Barcelona se queda con 27 puntos y sufre su primera derrota de la temporada en lo que abre la lucha por el liderato del campeonato español.

El Barcelona pierde su invicto

Barcelona que llegaba como el gran favorito al Clásico no pudo con un Real Madrid muy bien plantado por Mourinho. Los azulgranas que no habían perdido ningún partido en la temporada sufrieron su primera derrota precisamente en el partido más importante del año.

El Clásico dejó un mensaje claro para el resto de la temporada. El Real Madrid tiene argumentos para pelear por el título y Mourinho demostró que puede ganar en el Camp Nou en lo que promete una segunda vuelta de LaLiga muy intensa entre los dos grandes del fútbol español.