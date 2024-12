Guardiola no quiere abandonar el Manchester City: “quiero estar aquí, estas cosas pasan”

En la rueda de prensa previa a la visita al Leicester, en la 19ª jornada de campeonato, Guardiola dijo que quiere "invertir la dinámica".

El City solo ha ganado uno de sus últimos 13 partidos, una cifra tan preocupante como las nueve derrotas encajadas en ese periodo.

Caídos a la séptima posición de la Premier League, están ya a 14 puntos del líder Liverpool, mientras que en Champions League ocupa la posición 22 a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos, en la que solo los 24 primeros equipos continuarán con vida.

"Voy a intentar, voy a continuar. A veces pensamos que una mala racha acabará más rápido o que será más fácil dejarla atrás, pero a veces lleva más tiempo. No abandonaré. Quiero estar aquí y, en nuestra situación, debemos hacerlo", dijo Guardiola.

