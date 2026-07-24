Guatemala abre en Jamaica y cierra ante Surinam: así quedó su calendario en la Liga de Naciones

Guatemala da inicio a su participación en la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 con una visita a Jamaica y concluye la fase de grupos frente a Surinam, según el calendario oficial publicado por la Concacaf para las ventanas FIFA de septiembre y octubre.

El debut de la Selección Nacional es el 25 de septiembre en territorio jamaicano. Cuatro días después, el 29 de septiembre, recibe a El Salvador en su único partido como local durante la primera ventana internacional.

Posteriormente visita a Surinam el 1 de octubre y cierra esta etapa el 5 de octubre, nuevamente ante los surinameses, esta vez en casa. La Concacaf anunciará más adelante las sedes y los horarios de los encuentros.

Aunque el Grupo B también está integrado por Honduras y Martinica, Guatemala no se mide contra esas selecciones en esta fase. El nuevo formato de la Liga A establece que cada equipo dispute únicamente cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, según los emparejamientos definidos por la Concacaf..

El calendario presenta un reto importante para la Bicolor, que abre el torneo con una de las visitas más exigentes del sector frente a Jamaica. Además, cierra su participación con una serie de dos partidos consecutivos contra Surinam, una combinación que podría ser determinante en la lucha por los puestos de clasificación.

Para avanzar a los cuartos de final, Guatemala debe finalizar entre los dos primeros lugares del Grupo B. Los equipos que logren ese objetivo se unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones que avanzaron directamente a esa instancia por su posición en el ranquin de la Concacaf.

Los cuartos de final se disputarán en noviembre de 2026 con series de ida y vuelta, mientras que el Final Four se jugará en marzo de 2027. Además de definir al campeón de la quinta edición de la Liga de Naciones, el torneo servirá como una de las vías de clasificación para la Copa Oro 2027.