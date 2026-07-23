Grupo de Guatemala en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027: rivales y el formato del torneo

La Selección Nacional de Guatemala ya conoce el grupo que integrará en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027. El sorteo realizado este miércoles 23 de julio definió que la Bicolor competirá en el Grupo B de la Liga A, junto con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador.

Aunque el grupo está conformado por seis selecciones, la Liga A mantendrá el formato suizo implementado por la Concacaf. Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, por lo que Guatemala no enfrentará a todos los integrantes de su sector.

La Confederación publicará posteriormente el calendario oficial y los emparejamientos de la fase de grupos.

La fase de grupos se disputará del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Al finalizar esa etapa, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones que obtuvieron el pase directo por ocupar las cuatro primeras posiciones del Ranking de Concacaf.

Los cuartos de final se jugarán en series de ida y vuelta del 9 al 17 de noviembre de 2026, mientras que las Finales de la Liga A quedaron programadas del 25 al 28 de marzo de 2027.

Además de definir al campeón del torneo, la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 también servirá como una de las vías de clasificación para la Copa Oro 2027, certamen que reunirá a las mejores selecciones de la región.

Con el grupo ya definido, Guatemala comenzará la preparación para una nueva participación en la máxima categoría del torneo regional, a la espera de que la Concacaf publique el calendario oficial y confirme cuáles serán los cuatro rivales que enfrentará la Bicolor en la fase de grupos.