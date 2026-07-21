¿Por qué Guatemala aparece novena en Concacaf y en el puesto 97 del ranquin FIFA?

A simple vista, podría parecer una contradicción.

¿Cómo puede Guatemala ser novena en una clasificación y aparecer en el puesto 97 en otra?

La respuesta es que ambos ranquines evalúan el rendimiento de las selecciones nacionales, pero persiguen objetivos distintos. Mientras la FIFA ordena a los equipos de todo el mundo para establecer una referencia internacional, la Concacaf utiliza su propio escalafón para organizar sus competiciones regionales.

Por eso una misma selección puede ocupar posiciones diferentes sin que exista un error.

El ranquin de Concacaf marca el presente de Guatemala

Para la Selección Nacional, el escalafón que tiene consecuencias inmediatas es el de la Concacaf.

En la actualización más reciente, Guatemala se mantuvo en el noveno lugar con 1,436 puntos, posición que la ubicó en el Bombo 3 para el sorteo de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-2027.

Ese listado no solo ordena a las selecciones de la región. También define el formato de la competencia.

Las cuatro mejores clasificadas —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— avanzan directamente a los cuartos de final, mientras que las demás deben disputar la fase de grupos para buscar ese mismo objetivo.

Por esa razón, aunque Guatemala figure apenas 16 puntos detrás de Haití, todavía se encuentra a 249 puntos de Panamá, el último equipo que obtiene ese beneficio deportivo.

New rankings are in, the Nations League draw is shaping up 🙌

https://t.co/ULdOIGb9Pz 🔗 pic.twitter.com/gYsq6MujF7 — Concacaf (@Concacaf) July 21, 2026

El ranquin FIFA ofrece la referencia mundial

La clasificación de la FIFA tiene un propósito diferente.

Reúne a las selecciones de las seis confederaciones y establece una referencia sobre la posición que ocupa cada país en el contexto internacional.

En la actualización más reciente, Guatemala aparece en el puesto 97, una ubicación que refleja su lugar dentro del fútbol mundial, pero que no modifica su recorrido en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aunque este escalafón puede utilizarse como referencia para determinadas competiciones internacionales, no determina el formato de los torneos organizados por la confederación regional.

The new #FIFAWorldCup champions sit atop of the latest FIFA/Coca-Cola World Ranking 🇪🇸🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026

¿Por qué el puesto 97 no cambia el camino de Guatemala?

La diferencia está en quién organiza cada competencia.

La FIFA administra el fútbol mundial y publica una clasificación global de selecciones nacionales.

La Concacaf, en cambio, utiliza su propio ranquin para estructurar la Liga de Naciones, definir los bombos del sorteo y establecer qué equipos avanzan directamente a los cuartos de final.

Por eso el puesto 97 no altera el calendario inmediato de Guatemala. La posición que realmente condiciona su presente deportivo es el noveno lugar del escalafón regional.

Dos ranquines, dos funciones

Las dos clasificaciones miden el rendimiento de la Selección Nacional, pero desde perspectivas distintas.

El ranquin FIFA responde a una pregunta: ¿qué lugar ocupa Guatemala en el fútbol mundial?

El escalafón de la Concacaf responde a otra: ¿cómo será el camino de Guatemala en las competiciones de la región?

No existe contradicción entre ambas posiciones. El puesto 97 describe la ubicación de la Bicolor en el contexto internacional; el noveno lugar en Concacaf determina su realidad competitiva más inmediata y explica por qué deberá disputar la fase de grupos de la próxima Liga de Naciones.