Guatemala sigue novena en Concacaf, pero continúa a 249 puntos del pase directo a cuartos

La actualización del ranquin masculino de la Concacaf dejó claro que Guatemala mantiene una posición estable dentro del fútbol de la región, aunque todavía permanece lejos del grupo de selecciones que obtiene la principal ventaja deportiva de la Liga de Naciones.

La Bicolor conserva el noveno puesto con 1 mil 436 puntos, ubicación que la coloca en el Bombo 3 para el sorteo de la Liga A. Sin embargo, el dato que mejor explica el desafío de la Selección no es su posición, sino la distancia que la separa del cuarto lugar.

Panamá, con 1 mil 685 puntos, ocupa la última plaza que concede el pase directo a los cuartos de final del torneo. Guatemala está 249 puntos por debajo de esa posición, una diferencia que obliga al equipo nacional a disputar la fase de grupos mientras las cuatro mejores selecciones de la confederación esperan directamente en la ronda eliminatoria.

Más que una cuestión estadística, el escalafón termina definiendo el recorrido competitivo de cada selección.

Cerca del octavo, lejos del cuarto

El panorama cambia cuando la comparación se hace con los equipos que rodean a Guatemala.

La Selección quedó apenas 16 puntos por detrás de Haití, octavo del escalafón regional, mientras conserva una ventaja de 80 unidades sobre Trinidad y Tobago, décimo clasificado.

Esto confirma que la Azul y Blanco se mantiene consolidada dentro del segundo pelotón de la Concacaf, aunque todavía necesita reducir una brecha considerable para acercarse al grupo integrado por Jamaica, Honduras, Costa Rica y Panamá.

El impacto en la Liga de Naciones

El ranquin de la Concacaf no solo ordena a las selecciones, sino que condiciona el desarrollo del torneo más importante de la región.

Los cuatro primeros clasificados —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— avanzan directamente a los cuartos de final de la Liga A. Guatemala, en cambio, deberá disputar la fase de grupos para buscar uno de esos boletos.

Eso implica recorrer un camino más largo hacia la misma instancia, una ventaja deportiva que hoy únicamente disfrutan las selecciones mejor posicionadas del área.

El noveno lugar también determinó que la Bicolor fuera ubicada en el Bombo 3 para el sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027, donde conocerá a sus rivales para la fase de grupos.

Para estar #Actualizado ⚽ La próxima ruta de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf está por definirse.



El sorteo establecerá los rivales de la Bicolor para la edición 2026-2027 del torneo.



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Un reto más allá del Top 10

El principal desafío de Guatemala ya no consiste únicamente en mantenerse entre las diez mejores selecciones de la Concacaf.

La verdadera meta pasa por reducir la distancia con el cuarto lugar, el último que transforma una posición en el escalafón en una ventaja deportiva concreta.

Mientras esa diferencia se mantenga, la Bicolor continuará iniciando la Liga de Naciones un escalón por detrás de las principales selecciones de la región. El reto no es solo subir posiciones en el ranquin, sino acercarse al grupo que convierte esa clasificación en un camino más corto hacia las fases decisivas del torneo.