Liga de Naciones de Concacaf: así le ha ido a Guatemala en sus cuatro participaciones; del ascenso en la Liga C hasta la A

Selección Nacional de Guatemala ya conoce a los rivales que enfrentará en la quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. La Bicolor quedó ubicada en el Grupo B de la Liga A, junto con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, en uno de los sectores más exigentes del torneo.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena afrontará una nueva oportunidad para confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años y dar un paso más dentro de la élite del futbol regional. Luego de consolidarse en la máxima categoría de la competición, el gran objetivo de Guatemala será superar la fase de grupos y clasificar a la siguiente ronda, algo que hasta ahora no ha conseguido.

Por el momento todavía no se conoce el calendario de la competencia ni el orden de los rivales que enfrentará la Bicolor. El equipo disputará cuatro partidos dos como local y dos como visitante.

La tarea no será sencilla. Honduras y Jamaica aparecen como dos de las seleccionen favoritas del grupo, mientras que Surinam continúa fortaleciendo su plantel con futbolistas que militan en ligas europeas. Por su parte, El Salvador siempre representa un rival de alta exigencia en los clásicos centroamericanos y Martinica buscará convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Con este panorama, cada partido tendrá enorme importancia, ya que únicamente los dos primeros lugares del grupo avanzarán a la siguiente fase, lo que obligará a las selecciones a mantener un alto nivel de rendimiento durante toda la competición.

La historia de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf es una muestra de evolución constante. En pocos años pasó de competir en la categoría más baja del torneo a instalarse entre las mejores selecciones del área.

Liga de Naciones 2019-20 (Liga C)

La primera participación de Guatemala estuvo condicionada por la suspensión que años atrás le impuso la Fifa, situación que obligó a la Azul y Blanco a comenzar su recorrido en la Liga C, la tercera categoría de la competencia.

Sin embargo, el equipo nacional no tuvo dificultades para demostrar su superioridad. Terminó como líder de su grupo tras ganar sus cuatro partidos frente a Puerto Rico y Anguila. La Bicolor completó una campaña prácticamente perfecta, con 25 goles anotados y ninguno recibido, con lo que logró el ascenso directo a la Liga B.

Liga de Naciones 2022-23 (Liga B)

Tras el ascenso, Guatemala afrontó el reto de competir en la segunda categoría del torneo. Integró el Grupo D junto con Guayana Francesa, República Dominicana y Belice.

El equipo nacional mantuvo la línea ascendente mostrada en la edición anterior y terminó en el primer lugar de su sector. Gracias a esos resultados aseguró el ascenso a la Liga A y consolidó su regreso entre las selecciones más competitivas de Concacaf.

Liga de Naciones 2023-24 (Liga A)

La edición 2023-24 marcó el debut de Guatemala en la máxima categoría del torneo y significó una importante prueba para el proyecto encabezado por Luis Fernando Tena.

Aunque la Bicolor no logró avanzar a las rondas finales, sumó puntos valiosos que le permitieron asegurar la permanencia en la Liga A. El equipo mostró capacidad para competir frente a selecciones de mayor experiencia.

Liga de Naciones 2024-25 (Liga A)

En su segunda participación consecutiva en la élite regional, Guatemala volvió a demostrar que pertenece a la máxima división.La Azul y Blanco finalizó en el tercer lugar de su grupo, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Derrotó a Martinica y Guyana, empató sin goles frente a Costa Rica y llegó con posibilidades de clasificar hasta la última jornada. Sin embargo, la derrota por 3-0 ante los costarricenses, en San José, dejó a los guatemaltecos fuera de los cuartos de final.

De la Liga C a soñar en grande

El recorrido de Guatemala en la Liga de Naciones refleja el notable crecimiento que ha experimentado el futbol nacional durante los últimos años. Lo que comenzó en la Liga C, tras una etapa complicada para la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, hoy encuentra a la Bicolor instalada en la Liga A y compitiendo de tú a tú con algunas de las mejores selecciones de la región.

Ahora, en su quinta participación, el desafío es mayor. La meta ya no es únicamente mantener la categoría, sino pelear por uno de los boletos a la siguiente ronda y buscar que la edición 2026-27 sea la más exitosa de su recorrido en la Liga de Naciones de Concacaf.