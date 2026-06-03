Guatemala enfrenta un examen de alto nivel ante República Checa: Tena y Darwin Lom confían en mostrar avances de la azul y blanco

La Selección de Guatemala afrontará este jueves, a las 18 horas, una de sus pruebas más exigentes del año cuando enfrente a República Checa en territorio estadounidense.

De cara al compromiso, Luis Fernando Tena y Darwin Lom coincidieron en que el partido representa una oportunidad para mostrar avances en el proceso de renovación del equipo y fortalecer la confianza del grupo.

Mientras Tena espera observar una mejora tanto individual como colectiva de sus futbolistas, Lom considera que el encuentro debe marcar el inicio de una nueva etapa para la Bicolor, dejando atrás los resultados recientes y enfocándose en la construcción del futuro del combinado nacional.

“Esperamos una mejora de nuestros jugadores, individual y colectivamente; que agrademos a la afición, que la afición salga contenta y muy contenta de ser representada por este equipo. Y por supuesto ganar, nos interesa mucho el resultado también siempre”, expresó el entrenador mexicano antes del viaje a Estados Unidos.

La realidad de ambos equipos es muy distinta. Mientras los europeos afinan detalles para competir en la máxima cita del futbol mundial, Guatemala continúa trabajando en un proyecto de reconstrucción luego de haber quedado fuera del Mundial.

En ese contexto, Tena considera que enfrentar a una selección de primer nivel representa una valiosa oportunidad para evaluar el crecimiento de sus jugadores y medir el nivel competitivo del grupo.

“Jugar contra República Checa, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros. Debemos cuidar mucho nuestra imagen y nuestro prestigio”, señaló el estratega.

La escuadra nacional llega a este compromiso después de un inicio de año complicado en el plano internacional. Guatemala perdió por 1-0 frente a Canadá en enero y posteriormente sufrió una dura derrota por 7-0 ante Argelia en marzo, resultados que evidenciaron las dificultades de un equipo inmerso en una etapa de transición.

Pese a ello, el cuerpo técnico mantiene la apuesta por el relevo generacional. Para esta convocatoria fueron llamados 22 futbolistas entre jugadores de la liga local y legionarios, una combinación que busca equilibrar experiencia y juventud de cara a los próximos desafíos internacionales.

Tena adelantó que el amistoso también podría representar una oportunidad para observar a nuevas figuras dentro del combinado nacional.

“Se abre una muy buena oportunidad para Daniel Méndez y Matt Evans. Son jugadores muy jóvenes que tienen la posibilidad de mostrarse ante un equipo tan fuerte”, comentó el seleccionador.

Más allá del resultado, el duelo frente a República Checa se presenta como una evaluación importante para medir el rumbo de la Selección de Guatemala y comprobar si los cambios impulsados durante los últimos meses comienzan a reflejarse dentro del terreno de juego.

Por su parte, Darwin Lom, quien milita en The Strongest de Bolivia y se incorporó al grupo nacional para este compromiso, destacó la importancia de aprovechar estos partidos para fortalecer a una generación que comienza a ganar protagonismo dentro de la Selección.

“Es muy importante comenzar a dejar todo eso atrás y empezar una nueva página para lo que viene. Tenemos muchos jugadores jóvenes que llegan a apoyar y son el futuro del futbol de Guatemala. Hay que recibirlos con las manos abiertas y ayudarlos a adaptarse al equipo”, afirmó el atacante.

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 18 horas en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Para República Checa, el amistoso servirá como la última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo 2026.