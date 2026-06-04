“Todo muy entretenido, pero no es cierto”: Haaland y el Manchester City desmienten a Riquelme y analizan demandarlo

La campaña electoral del Real Madrid alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión este 4 de junio. El Manchester City y el entorno de Erling Haaland desmintieron de forma tajante al empresario Enrique Riquelme, quien el 2 de junio prometió fichar al delantero noruego si gana las elecciones del próximo domingo.

En un comunicado oficial, el club inglés calificó de “falsas” las informaciones sobre el futuro de Haaland: “No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”.

Por su parte, el padre del jugador, Alf-Inge Haaland, y su representante, Rafaela Pimenta, emitieron un breve mensaje: “Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones”.

Riquelme no se rinde

Pese al doble desmentido, el candidato de 37 años reafirmó su postura este 4 de junio en Televisión Española (TVE): “Es normal, tienen que proteger al jugador. A partir del lunes hablaremos con el Manchester City”.

Riquelme había aparecido en el programa español El Hormiguero con la camiseta de Haaland (dorsal 9) y firmado un compromiso notarial: si no cumple sus promesas (Haaland, Rodri y Raúl como director deportivo), pagará el 100% de las cuotas de los aproximadamente 100,000 socios del club.

Haaland, concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada y fue el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

En enero del 2025, el delantero renovó su contrato con el Manchester City hasta el 2034. No obstante, diversos medios británicos y españoles han informado sobre la existencia de una posible cláusula relacionada con un futuro interés del Real Madrid.

Riquelme compite en las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el actual mandatario, Florentino Pérez, quien aspira a un nuevo período al frente del club, después de sus etapas entre el 2000 y el 2006 y desde el 2009 hasta la actualidad. Las elecciones se celebrarán el 7 de junio. Las encuestas continúan otorgando una amplia ventaja a Pérez, mientras que la campaña de Riquelme ha logrado una notable repercusión mediática durante las últimas semanas.