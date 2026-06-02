El futuro de Julián Álvarez genera incertidumbre: Atlético de Madrid busca retenerlo tras el Mundial 2026

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que Julián Álvarez “es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras”. La declaración se produjo durante su participación en un evento del Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD), según reportes de medios españoles como Marca y Cadena Ser.

El contrato del delantero argentino, de 26 años, se extiende hasta junio del 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Medios internacionales como ESPN han informado que fuentes del club madrileño les indicaron que no han recibido una oferta formal del Barcelona y que el jugador no está en venta.

Según diversos reportes, el Barcelona presentó una primera propuesta cercana a los 100 millones de euros, que el Atlético rechazó. El club catalán busca reforzar su delantera de cara al relevo de Robert Lewandowski.

Álvarez acumula 49 goles en 106 partidos con el Atlético desde su llegada en el 2024, con actuaciones destacadas ante Real Madrid y Barcelona.

Desde el entorno del jugador se ha indicado que su intención sería cambiar de equipo después del Mundial 2026, con el Barcelona como destino prioritario. Otras opciones mencionadas son el París Saint-Germain y el Arsenal. La renovación con el Atlético no figura entre las principales alternativas en este momento.

El Atlético ha señalado que, en caso de una eventual salida, priorizaría un acuerdo con el París Saint-Germain, con cifras que podrían rondar los 175 millones de euros, antes que negociar con un rival directo de LaLiga.

Además, el club trabaja en una mejora contractual para convertir a Álvarez en uno de los referentes del equipo.

En la temporada 2025/26, Álvarez registró 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos oficiales, según datos recopilados por plataformas especializadas y medios deportivos.

El caso mantiene la atención de medios y redes sociales por las filtraciones y las posiciones de las partes.

El Atlético rechazó la oferta inicial y la semana pasada publicó en sus cuentas oficiales una serie de mensajes irónicos que incluyeron referencias a una supuesta oferta por Álvarez consistente en “cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas”, además de menciones a Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

También denunció una supuesta “campaña de desprestigio” y filtraciones interesadas atribuidas al entorno del Barcelona.

El desenlace dependerá de lo que ocurra después del Mundial 2026. Hasta entonces, el Atlético mantiene su postura de retener al futbolista, mientras este permanece concentrado con la selección de Argentina en Kansas.