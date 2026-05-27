Julián Álvarez podría cambiar Madrid por Barcelona en el próximo mercado

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Julián Álvarez podría cambiar Madrid por Barcelona en el próximo mercado

Julián Álvarez habría comunicado al Atlético de Madrid su intención de abandonar el club antes del Mundial 2026, con el FC Barcelona como su destino favorito, aunque la directiva rojiblanca solo aceptaría negociar por una cifra cercana a los 150 millones de euros.

Alejandra Soto

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LONDON (United Kingdom), 18/03/2026.- Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Tottenham Hotspurs and Atletico Madrid in London, Great Britain, 18 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

LONDON (United Kingdom), 18/03/2026.- Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Tottenham Hotspurs and Atletico Madrid in London, Great Britain, 18 March 2026. (Liga de Campeones, Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Julián Álvarez se convirtió en uno de los nombres más calientes del mercado europeo luego de que trascendiera que rechazó renovar con el Atlético de Madrid. El delantero argentino habría comunicado internamente su deseo de salir del club tras el Mundial 2026 y el FC Barcelona aparece como el principal candidato para ficharlo.

El Atlético no tiene intención de desprenderse de su estrella, especialmente después de la salida de Antoine Griezmann, pero la postura del jugador cambió el panorama. La directiva colchonera exigiría al menos 150 millones de euros para negociar, una cifra muy superior a lo que el Barcelona estaría dispuesto a pagar actualmente.

Además del Barça, clubes como PSG y Arsenal siguen atentos a la situación del campeón del mundo. Sin embargo, distintas versiones apuntan a que la prioridad de Álvarez sería vestir la camiseta azulgrana en caso de abandonar Madrid durante el próximo mercado de fichajes.

Aunque el argentino mantiene una buena relación con Diego Simeone y está satisfecho con su rendimiento en el Atlético, considera que este podría ser el momento ideal para dar un salto en su carrera. Su futuro podría definirse una vez concluya el Mundial 2026, torneo en el que buscará defender el título conseguido por Argentina en Qatar 2022.

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Una salida que sacude al Atlético

La posible salida de Julián Álvarez supondría un golpe importante para el Atlético de Madrid, que este verano ya perdió a Antoine Griezmann y atraviesa un proceso de reconstrucción tras una temporada sin títulos. La situación genera preocupación en el entorno rojiblanco, especialmente por el peso que el delantero argentino ganó dentro del proyecto de Diego Simeone.

El club madrileño también llega afectado después de perder la tercera posición de LaLiga en la última jornada frente al Villarreal, un resultado que aumentó las dudas sobre la competitividad del plantel. Ante este panorama, la directiva considera clave mantener a sus principales figuras para volver a pelear por títulos en España y Europa.

En caso de concretarse una venta millonaria, el Atlético estaría obligado a reinvertir de forma estratégica para evitar quedar rezagado frente al Real Madrid y el Barcelona. La posible salida de Álvarez no solo dejaría un vacío futbolístico, sino también un fuerte impacto mediático y deportivo en uno de los proyectos más importantes del club en los últimos años.

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Alejandra Soto

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