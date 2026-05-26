Christian Pulisic revela cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en el Mundial 2026

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Christian Pulisic revela cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en el Mundial 2026

l capitán de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, afirmó que el principal objetivo del equipo en el Mundial 2026 será superar la fase de grupos y avanzar paso a paso en el torneo.

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AME5362. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/05/2026.- El futbolista Christian Pulisic muestra su camiseta durante el anuncio de la lista oficial de jugadores convocados para el Mundial 2026 este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. EFE/ Ángel Colmenares

El futbolista Christian Pulisic muestra su camiseta durante el anuncio de la lista oficial de jugadores convocados para el Mundial 2026 .(Foto Prensa Libre).

Christian Pulisic, capitán de la selección de Estados Unidos y figura del AC Milan, aseguró este martes que el principal objetivo del combinado estadounidense en el Mundial 2026 será superar la fase de grupos y luego afrontar el torneo “partido a partido”.

“Para nosotros no hay razón para poner un objetivo exacto de lo que es una Copa del Mundo exitosa. Hay múltiples etapas. Nuestro objetivo número uno es la fase de grupos. Una vez podamos tachar eso, luego hay que ir partido a partido”, declaró el atacante durante una rueda de prensa realizada en Nueva York.

Estados Unidos, que será coanfitrión del torneo junto a México y Canadá, integrará el Grupo D y se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía.

Pulisic reconoció además que existe presión alrededor del equipo, aunque aseguró sentirse privilegiado por liderar a su país en la Copa del Mundo.

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“Claro que hay presión, es una Copa del Mundo. Estoy muy agradecido de estar en esta posición, es exactamente lo que quiero. Tengo la oportunidad de ayudar a mi país en un Mundial, soy un afortunado”, expresó.

El futbolista también recordó la experiencia de Catar 2022, donde Estados Unidos alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por Países Bajos.

“Nunca vas a estar feliz de quedar fuera, sea cuando sea que quedes fuera, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a competir y luego podremos decidir después cómo nos sentimos con respecto a cómo nos fue”, añadió.

Sobre el técnico Mauricio Pochettino, el delantero destacó la experiencia internacional del entrenador argentino.

“Aporta mucha experiencia. Ha entrenado a muchos de los mejores clubes del mundo. De cara a un torneo como este, él va a estar relajado y listo para darnos el plan de juego correcto para competir”, señaló.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó oficialmente la convocatoria mundialista este martes en Manhattan.

Antes del inicio del Mundial, el equipo estadounidense disputará dos amistosos de preparación: el 31 de mayo frente a Senegal en Charlotte y el 6 de junio ante Alemania en Chicago. Posteriormente, la selección se trasladará a Irvine, California, donde instalará su campamento base para el torneo.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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