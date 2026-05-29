El Atlético explota contra el Barcelona por Julián Álvarez: ironía, troleo y un dardo al Caso Negreira

El Atlético de Madrid reaccionó con fuerza a las filtraciones sobre una supuesta oferta del Barcelona por Julián Álvarez. Lo que comenzó con publicaciones cargadas de ironía en redes sociales terminó convirtiéndose en un duro enfrentamiento institucional que reflejó el malestar del club rojiblanco por las especulaciones en torno a su delantero argentino.

Como primera respuesta, el Atlético publicó ficticias ofertas por varias figuras azulgranas. La más comentada fue la dirigida a Lamine Yamal, por quien aseguró haber enviado una propuesta que incluía entradas para un concierto de Bad Bunny, una suscripción anual a un diario y una bolsa de pipas. Posteriormente hizo lo mismo con Pedri, elevando la oferta con más entradas para conciertos.

La ofensiva humorística concluyó con una publicación sobre Raphinha. "Nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a dos jugadores sin opción de compra. Oferta irrechazable", escribió el Atlético. El tono desenfadado de esos mensajes contrastó con el comunicado institucional que el club difundió después y que elevó la tensión con el Barcelona.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

El Atlético elevó el tono después de las bromas en redes sociales. El club incluso ironizó sobre un supuesto interés en fichar al director deportivo del Barcelona para reforzar su área de ojeadores en Brasil, en una nueva pulla dirigida al conjunto azulgrana.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó poco después en un comunicado institucional. El Atlético denunció una supuesta campaña contra uno de sus futbolistas, marcada por "filtraciones interesadas, noticias falsas, faltas continuas de respeto y llamadas antes de enfrentamientos directos".

El club rojiblanco aseguró que el malestar se había acumulado durante meses y decidió responder públicamente. El texto dejó atrás el tono humorístico y dio paso a una crítica directa hacia el Barcelona.

El dardo más fuerte apareció en una frase que rápidamente generó repercusión: "A nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores", escribió el Atlético en alusión al Caso Negreira y a la polémica inscripción de futbolistas del club azulgrana.

El Atlético cerró su comunicado con una frase breve pero cargada de significado: "Respeto y valores". Con esas palabras, el club rojiblanco defendió su postura en la polémica y lanzó un mensaje directo al Barcelona sobre la necesidad de actuar bajo las mismas reglas.

El cierre mantuvo el tono firme que predominó en toda la declaración institucional. Tras las bromas y publicaciones irónicas en redes sociales, el Atlético optó por una respuesta mucho más seria para expresar su malestar por las filtraciones relacionadas con Julián Álvarez.

La disputa entre ambos clubes ya trascendió el mercado de fichajes. Lo que comenzó como rumores sobre el futuro del delantero argentino terminó convirtiéndose en un enfrentamiento institucional que promete seguir generando repercusiones en el fútbol español.