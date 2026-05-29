El récord del Real Madrid que sorprende al mundo: ningún equipo había generado tanto dinero

El Real Madrid se convirtió en el equipo deportivo con mayores ingresos de la historia al registrar US$1,265 millones, de acuerdo con el más reciente ránking de la revista especializada Forbes.

La cifra supera los US$1,230 millones que los Dallas Cowboys generaron en la temporada del 2024 de la NFL.

El récord, que no toma en cuenta el efecto de la inflación, se logró gracias a unos ingresos que representan un crecimiento del 12% respecto de la temporada anterior del conjunto blanco.

Además, el Real Madrid se mantiene como el club de futbol más valioso del mundo por quinto año consecutivo y por décima ocasión en las últimas 13 ediciones del ránking anual de Forbes.

Su valor de mercado alcanza los US$9,500 millones, tras aumentar un 41% en comparación con la campaña anterior.

Detrás del equipo español aparece el FC Barcelona, que ascendió al segundo puesto tras incrementar su valor un 33% hasta los US$7,500 millones.

Completa el podio el Manchester United, valorado en US$7,200 millones.

Por su parte, el Atlético de Madrid avanzó del puesto 13 al 11 dentro de una clasificación de 30 clubes dominada por la Premier League inglesa, que cuenta con 11 representantes, seis de ellos entre los 10 primeros lugares. El conjunto rojiblanco está valorado en US$2,950 millones.

Estos son los diez equipos más valiosos de 2026 (las cifras están en millones de dólares)