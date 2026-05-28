Guatemala vs. República Checa: cuándo vuelve a jugar la Selección Nacional

La Selección Nacional de Guatemala volverá a la acción este jueves 4 de junio, cuando enfrente a la República Checa en un amistoso internacional en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El partido se disputará a las 18 horas de Guatemala y marcará el primer compromiso de la Bicolor en la Fecha FIFA de junio.

El encuentro también servirá como punto de partida para el nuevo proceso rumbo al Mundial de Arabia Saudita 2030. Guatemala quedó cerca de clasificar a la Copa del Mundo 2026, pero los de Luis Fernando Tena se quedaron en la puerta frente a Panamá.

La República Checa llegará al amistoso como una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026. Los europeos aseguraron su boleto tras superar a Dinamarca en repechaje y compartirán el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, el duelo representa una oportunidad para medirse ante un rival mundialista y comenzar a preparar el próximo ciclo eliminatorio. Guatemala tendrá un camino más complicado hacia el 2030, ya que volverá a competir en la misma eliminatoria con México, Estados Unidos y Canadá.

Los datos del partido

Guatemala vs. República Checa

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Horario: 20 horas local /18 horas Guatemala

Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey

Motivo: Amistoso internacional

La convocatoria y el siguiente reto

Luis Fernando Tena convocó a 19 jugadores para esta Fecha FIFA. Municipal es la base del plantel tras conquistar el título 33 del Clausura 2026, mientras que también destacan los legionarios Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Olger Escobar, Daniel Méndez, Arquímedes Zacarias, Darwin Lom y Matthew Evans.

Después del amistoso ante la República Checa, Guatemala enfrentará a Ecuador el 7 de junio en Estados Unidos. Ambos partidos servirán como preparación para los próximos compromisos oficiales de la Bicolor.

La Selección Nacional buscará además su primera victoria del 2026. Guatemala perdió sus dos partidos del año, incluida la goleada 0-7 ante Argelia en marzo, resultado que generó críticas alrededor del equipo dirigido por Tena.