Florentino ofrece a Mourinho y Riquelme promete a Haaland en la carrera por la presidencia del Real Madrid

Los candidatos a la presidencia del Real Madrid han comenzado a mostrar sus cartas. Mientras Florentino Pérez anunció a José Mourinho como entrenador en caso de ser reelegido, Enrique Riquelme aseguró que fichará a Erling Haaland si llega al mando del club.

El portugués José Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura “Florentino 2026” aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y, detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra “Sí”.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un video que comienza con la frase: “Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...”, y prosigue con la imagen de Mourinho vestido de blanco y el “Sí”.

Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez resulta elegido el domingo como presidente de la entidad.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el 2010 hasta el 2013, y ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, 13 años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica de Portugal, al que llegó después de dos campañas en el Fenerbahçe turco.

Si Florentino resulta elegido presidente del Real Madrid el domingo, el técnico portugués será presentado oficialmente días después.

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👉 Florentino Pérez confirma el fichaje de Mourinho como entrenador del Madrid.



🔥 "MOUcha historia por hacer".pic.twitter.com/a5JZWR1A3x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Florentino Pérez, que ha dicho en un programa de televisión que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, ya ha puesto sobre la mesa el nombre del entrenador de su nuevo proyecto.

Por su parte, Enrique Riquelme anunció que Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo si gana las elecciones del club blanco.

Durante una entrevista en “El Hormiguero”, Riquelme, con un acta notarial firmada, incluyó entre sus promesas electorales al delantero del Manchester City, una incorporación que se sumaría a la presencia de Raúl González como director deportivo y de Fernando Hierro al frente de la cantera madridista.

“Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid”, afirmó Riquelme al defender la viabilidad de su propuesta.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Además, dejó entrever que Rodri Hernández también jugaría en el Real Madrid si resulta elegido presidente, al asegurar que ya ha mantenido conversaciones con su entorno.

“Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible”, aseguró el candidato.

Riquelme también se refirió al posible regreso de Mourinho y consideró que el portugués no es el técnico que actualmente necesita el Real Madrid.

La campaña electoral del club blanco entra así en una fase decisiva, con Mourinho, Haaland y Rodri como los grandes nombres que protagonizan las promesas de los candidatos de cara a las elecciones del próximo 7 de junio.