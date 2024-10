Inter Miami bate el récord de puntos de la MLS con triplete de Lionel Messi y la Fifa lo confirma en el Mundial de Clubes

El Inter de Miami de Lionel Messi despidió la temporada regular de la MLS por todo lo alto. El equipo entrenado por el Tata Martino venció este sábado al New England Revolution (6-2) con tres goles de Messi, dos de Luis Suárez y uno de Benjamín Cremaschi, remontando un 0-2 adverso.

A Lionel Messi le alcanzó con jugar menos de un tiempo para hacer estragos con Inter Miami. Fue goleada por 6-2 ante New England Revolution en la última fecha de la temporada regular de la MLS 2024.

Con este resultado, llegó a los 74 puntos en toda la campaña y alcanzó el récord de puntuación en una misma temporada, el cual era precisamente de su rival (hizo 74 unidades en 2021).

Messi entró al minuto 12 del segundo tiempo con el partido igualado 2-2 por el doblete de Luis Suárez en el primer tiempo, luego de que el rival se había adelantado por los tantos del argentino Luca Langoni y el colombiano Dylan Borrero.

Con su ingreso, el partido cambió. Primero, participó en el gol de Benjamín Cremaschi para el 3-2. Y, después, metió tres goles para que la fiesta sea completa para el Inter Miami, que celebró la Supporters’ Shield de la MLS (mejor equipo de la fase regular).

La alta cantidad de unidades le supone también al Inter Miami el título de la Supporters’ Shield, entregado este sábado, y el acceso al Mundial de Clubes que se disputa el próximo año en Estados Unidos.

Ser el primero en la clasificación de la temporada regular concede al Inter de Miami ventaja de campo en las eliminatorias. El primer partido de Messi se retransmitirá en pantalla gigante en Times Square, en Nueva York, el 25 de octubre.

El equipo jugará la primera ronda al mejor de tres partidos contra un rival aún por decidirse (saldrá de un partido de repesca entre el CF Montreal y el Atlanta United, octavo y noveno clasificados de la Conferencia Este) con un primer partido en casa, otro fuera y el de desempate de nuevo en Florida en caso de ser necesario.

Another #IconOfTheMatch for the most iconic player in history 🔟✨ @RoyalCaribbean pic.twitter.com/Vcfg2YNJng